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Düşük yakıt tüketimi ve maksimum sürüş keyfi sağlayacak!

Hyundai Motor Grubu, yakıt ekonomisini ve sürüş keyfini artırmak için geçtiğimiz günlerde hibrit motorlu araçları için yeni bir şanzıman sistemi tanıttı. Aktif Vites Kontrolü (Active Shift Control) adı verilen yeni sistem, vites değiştirme süresini yüzde 30 oranında azalarak sürüş keyfine katkıda bulunuyor. Dünyanın ilk Aktif Vites Değiştirme Kontrolü olarak lanse edilen bu sistem ayrıca, vites geçişlerini saniyede 500 kez izleyerek şanzıman verimliliğini de optimize ediyor.

Sozcu.com.tr
16:35 -
Haberler Otomotiv
Düşük yakıt tüketimi ve maksimum sürüş keyfi sağlayacak!

Sistem, vites değiştirme süresini azaltmak ve ayrıca motor ve şanzıman hızlarını ayarlamak için gelişmiş bir Hibrit Kontrol Ünitesi (HCU) kullanıyor. Bu ünite şanzımandan aldığı verileri optimize ederek şanzımana en ideal geçiş süreleri için komut veriyor. Geleneksel hibrit araçlarda, yakıt ekonomisini daha da artırmak için tork konvertörleri kullanılmıyor. Çünkü, bu tip şanzımanlar güç aktarım esnasında enerji kaybettirdiği için performansa ve sürüş keyfine olumsuz etki ederler. Her ne kadar yakıt verimliliği olsa da daha yumuşak vites geçişleri için daha uzun vites değişim süreleri gerektiriyor. Bu sebeple üreticiler tarafından genellikle CVT veya çift kavramalı tipler tercih ediliyor. Hyundai ise daha saf sürüş zevki ve düşük yakıtımı için ASC'yi kullanacak.

Daha hızlı vites değiştirmesine rağmen bir önceki nesil şanzımanlara göre daha yumuşak vites değişimleri de sunan bu yeni ünite ilk olarak Hyundai Sonata Hybrid'de kullanılacak ve daha sonra diğer Hyundai hibrit modelleri de faydalanacak.

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