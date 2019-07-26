Düşük yakıt tüketimi ve maksimum sürüş keyfi sağlayacak!

Sistem, vites değiştirme süresini azaltmak ve ayrıca motor ve şanzıman hızlarını ayarlamak için gelişmiş bir Hibrit Kontrol Ünitesi (HCU) kullanıyor. Bu ünite şanzımandan aldığı verileri optimize ederek şanzımana en ideal geçiş süreleri için komut veriyor. Geleneksel hibrit araçlarda, yakıt ekonomisini daha da artırmak için tork konvertörleri kullanılmıyor. Çünkü, bu tip şanzımanlar güç aktarım esnasında enerji kaybettirdiği için performansa ve sürüş keyfine olumsuz etki ederler. Her ne kadar yakıt verimliliği olsa da daha yumuşak vites geçişleri için daha uzun vites değişim süreleri gerektiriyor. Bu sebeple üreticiler tarafından genellikle CVT veya çift kavramalı tipler tercih ediliyor. Hyundai ise daha saf sürüş zevki ve düşük yakıtımı için ASC'yi kullanacak.

Daha hızlı vites değiştirmesine rağmen bir önceki nesil şanzımanlara göre daha yumuşak vites değişimleri de sunan bu yeni ünite ilk olarak Hyundai Sonata Hybrid'de kullanılacak ve daha sonra diğer Hyundai hibrit modelleri de faydalanacak.