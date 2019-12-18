Düz vites ama çok keyifli…

Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan modeli kapsamlı olmasa da bir yenileme yaşadı. Otomobil tasarım açısından eskisinden pek farklı değil ancak teknik ve teknolojik olarak yeniliklere sahip.

Makyajlı otomobilin tasarımındaki detaylar ön ve arka tamponlarla sınırlı. Ayrıca farlarında da led teknolojisi olduğunu söyleyebilirim. Yenilikle birlikte gelen değişimler arasında diğer dikkat çekenler ise hemen aşağıdaki linkte sizi bekliyor…

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Test otomobili olan 1.5 litrelik turbo vtec motorlu Civic Sedan dışarıdan standart kardeşleriyle fark edilebilir bir yeniliğe sahip değil.

Test aracımızda 16″ boyutunda kış mevsimi için kullanılan jantları bulunuyor.

Aracın arkasında ise en büyük farklılık bagaj kapağında yazan VTEC Turbo ile led teknolojili stoplar.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise makyajsız versiyondan hatırlayacağınız üç kollu direksiyon size merhaba diyor.

Direksiyonun hemen arkasında kalan üç bölmeli gösterge panelinde yenilikler yok denecek kadar az.

Ön konsolun ortasında yer alan multimedya ekranında ise bir önceki jenerasyona göre farklılıklar bulunuyor. Bunların en belirgin olanı ise dokunmatik olan ses açma ve kapama düğmesinin eski, geleneksel versiyona dönmesi.

Ayrıca bu detayla birlikte ekranın sunduğu diğer menülere geçişte ses açma düğmesinin hemen üzerinde bulunan düğmelerle sağlanıyor.

Vites koluna gözünüz kaydığında ise günümüzde artık demode olmaya yüz tutmuş olan 6 ileri manuel vites kolu çıkıyor. Her ne kadar vites manuel olsa da el freni yine elektronik, üzdü.

Civic’in boyutlarıyla alakalı bir yenilik yok yani otomobil 4643 mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe ve 1410 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2700 mm olarak belirtilmiş.

Aracın bagaj hacmi 519 litre ve gövde ağırlığında 1352 kg.

Arka koltuğun alt kısmının biraz alçakta olması otomobile binerken ve inerken hareket etmenizi zorlaştırıyor. Ayrıca gece sürüşlerinde arka koltukta oturan yolculara klostrofobik geliyor da olabilir.

Bu detayları bir kenara bıraktığımızda ise elimizde sadece otomobilin manuel vitesle kombine edilen 1.5 litrelik turbo VTEC motoru kalıyor.

Bu motor markanın RS versiyonundan hatırladığımız ünite. 182 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu ünite otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşmasını 8 saniyede sağıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 210 km/s olarak belirtilmiş.

Fabrika verisi olarak yakıt tüketimi 100 km’de şehir içi 7 lt, şehir dışı 4.6 lt ve karma olarak 5.5 lt olarak belirtilmiş. Ben bu aracı kullandığım 300 km mesafede 7.3 lt / 100 km verisine ulaşabildim.

Civic ile sürüşe başladığınızda, günümüzdeki otomatik vitesli otomobillerin verdiği histen tamamen uzaklaşıp vites geçişlerine sürekli müdahale eden bir hâlde kendinizi buluyorsunuz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de otomatik vitesli otomobillerin çoğalması.

1.5 litrelik turbo motor CVT şanzımanla kendini gösteremiyordu. Bu düz şanzımanla gerçekten elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ancak turbo gecikmesini özellikle birden gaza oturduğunuzda çok ciddi bir biçimde hissediyorsunuz.

Makyajlı Civic 1.5 Turbo Vtec otomatik şanzımanla 171 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken düz vitesli versiyon 167 bin 500 TL’lik bir etiket fiyatına sahip oluyor. Düz vitesli otomobil sadece Elegance donanımıyla satın alınabiliyor.

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