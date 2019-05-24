Efsane modelin sonu geliyor!

1998 yılında ilk defa yollara çıkan iki koltuklu roadster model otomobil severlerin ilgisiyle bugüne kadar üretildi. Bu model sayesinde Audi, sürüş dinamiği yoğun olan BMW’den ve sürüş

konforu üst seviyede olan Mercedes’ten ayrıldı.

Audi markasının yeni stratejisine göre marka 2025 yılına kadar 30 adet elektrik motoruna sahip model üretecek. Bu otomobillerin 20’si tam elektrikli olacak. Audi AG CEO’su Bram Schot yıllık olağan genel kurul toplantısında, “Orta vadede premium elektrikli otomobil üretici rakiplerimiz karşısında güçlü elektrikli otomobil ürün gamımızla yer almak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Schot ayrıca sürdürülebilirlik açısından ürün gamındaki bazı modellerin ekonomik anlamda uzun ömürlü olmayacağını ve üretilmeyeceğini de belirtti. Bu durumda TT üretilmeyecek modellerin arasında giriyor. Schot, bir kaç yıl içinde markanın, TT’nin fiyatında “duygusal” diye adlandırdığı elektrikli bir modelle bu otomobili değiştireceğini söyledi.

Audi’deki değişim sadece TT ile sınırlı değil!

Schot, “Gelecek jenerasyon A8 modeli tam elektrikli olacak. Hiçbir şey tasarlanmadı ancak bunu hayal edebiliyorum” dedi. Önümüzdeki 10 yılın ortasında Audi’nin hedefi bir milyon adet elektrikli ve hibrit otomobil satmak. Audi bu hedefe Avrupa’da mart ayında satışa sunduğu e-tron ile başladı. Ayrıca A6, A7 ve A8 modellerinin plug-in hybrid versiyonları da yakın zamanda satışa sunulacak. Audi’nin finanstan sorumlu patronu Alexander Seitz 2018-2022 yılları arasında gerçekleşen bu dönüşümün 15 milyar Euro’ya mâl olacağını söyledi.

Audi TT’nin Quantum Gri adında özel bir edisyonun da internet üzerinden bu ay içinde satılacağı açıklandı.