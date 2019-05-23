Efsane yöneticinin emekliliğine BMW yorumu!

Daimler AG’nin tepe yöneticisi yani CEO’su olan Dieter Zetsche emekli oluyor. Bu emeklilik ile birlikte Denetleme Kurulunda bir süre görev alacak olan efsane isimin yerine Ola Kaellenius geçiyor. 1998 yılından beridir de Daimler AG'de yer alan Zetsche Daimler ve Chrysler'in bölünmesinde önemli rol oynamış ve Daimler AG'nin kurulmasına ortam hazırlamıştı.

Zetsche şirketlerde yaptığı köklü değişimlerle otomotiv sektörüne damga vurmuş isimlerden biri. Time Dergisi'nin 2006 yılındaki 100 etkili insanı listesinde yer almıştı.

Dieter Zetsche, 5 Mayıs 1953 yılında Türkiye, İstanbul'da doğmuş. Mühendis olan babasının işleri yüzünden Türkiye'de bulunmalarından dolayı İstanbul'da hayata gözlerini açmış 1956 yılında Almanya'ya

dönmüşlerdir.

Zetsche’nin emekliliğini markanın ezeli rakibi BMW’de yayınladığı bir video ile tebrik etti.