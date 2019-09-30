“Egea Seni Piste Çağırıyor” Antalya yolunda…

Fiat, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi teşkilatının desteği ile Anadolu'da güvenli sürüş eğitimlerine ve motor sporları faaliyetlerinin tanıtımına destek vermeye devam ediyor. Bu anlayışla hareket eden Fiat Motor Sporları tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenmekte olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliği tam gaz sürüyor. En güçlü müzik platformlarından PowerApp'in destekçisi olduğu güvenli sürüş etkinliğinin Ekim ayındaki ilk durağı Antalya olacak. Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesine Fiat'ın bölgedeki güçlü temsilcileri Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya'ya gelerek Egea Ailesi üyelerinden herhangi biriyle test sürüşü yapan kişiler katılım gösterebilecek.

Markanın TOSFED ile birlikte kurguladığı Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde ayrıca Fiat'ın Engelsiz Hareket kapsamında hayata geçirdiği “Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı” fikrinden yola çıkarak, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı otomobil de kullanıcılarını bekliyor olacak. 5 ve 6 Ekim tarihleri arasında Antalya Expo'da düzenlenecek etkinlikte, Fiat Motor Sporları tarafından verilecek güvenli sürüş eğitiminin ardından; Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonu deneyimlenecek.

Asfalta özel 180 HP’lik Egea

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesinde; Fiat Egea Sedan'ın pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş versiyonu kullanılıyor. Aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer verilen bu özel versiyonda; 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP’ye çıkarılmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Egea Sedan'ın vites oranları kısaltılmış, 6 ileri manuel şanzımanlı yarışçı versiyonunda 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.