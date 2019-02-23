Egea’da otomatik vites hediye!

Fiat'ın Şubat ayı boyunca geçerli olacak otomatik vites konforunu herkes için ulaşılır kılma iddiasındaki kampanyasında 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri manuel vites fiyatına satın alınabiliyor. Ailenin benzinli otomatik modellerinde ise hurda teşviği ile birlikte 21bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Şubat süresince, Fiat Egea Ailesi 62 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat'ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi, Şubat ayı boyunca 78 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini beklerlen; Fiat 500L ve 500X modelleri 100 bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile tercih edilebiliyor.