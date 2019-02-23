Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Egea’da otomatik vites hediye!

Fiat'ın düzenlediği kampanyada dizel otomatik vites Egealar manuel vites fiyatına sunulurken, benzinli otomatik modellerde ise hurda teşviği ile birlikte 21 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Fiat 500X ve 500L’de ise 100 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği bulunuyor.

Sozcu.com.tr
10:25 -
Haberler Otomotiv
Egea’da otomatik vites hediye!

Fiat'ın Şubat ayı boyunca geçerli olacak otomatik vites konforunu herkes için ulaşılır kılma iddiasındaki kampanyasında 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri manuel vites fiyatına satın alınabiliyor. Ailenin benzinli otomatik modellerinde ise hurda teşviği ile birlikte 21bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Şubat süresince, Fiat Egea Ailesi 62 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat'ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi, Şubat ayı boyunca 78 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini beklerlen; Fiat 500L ve 500X modelleri 100 bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile tercih edilebiliyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 14:14 23.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more