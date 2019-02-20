Egea’ya sportif dokunuş!

Türkiye’de üretilen Fiat Egea’nın en yeni ve en sportif versiyonu Sport’a merhaba deyin. Mirror donanımından sonra Egea donanım listesine eklenen bu yeni paket Egea’nın 5 kapılı HB ve SW versiyonlarında satışa sunulacak.

Yeni Sport donanım paketiyle genç müşteri kitlesini hedefleyen marka otomobile daha sportif bir görünüm kazandırmış. 18 inç büyüklüğündeki jantlar, sportif tasarımlı ön ve arka

tamponlar, yan rüzgarlıklar ve arka rüzgarlık Sport’un bir bakışta farklılıkları. Bunlara ek olarak parlak siyah renkli tavan, kapı kolları ve ayna kapakları da var. Sport sayesinde

otomobilin krom detaylı motor ve tampon ızgaraları da tamamıyla siyah rengine kavuşmuş diyebiliriz.

Otomobilin içine baktığınızda ise farklılık olarak siyah renkli deri, kumaş ve yan destekli koltuklar dikkat çekiyor. Diğer Egea modellerinde de hatırladığımız 7 inç boyutundaki Uconnect yazılımlı multimedya ekranı konsolun ortasındaki yerini almış. Bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. Fiat Egea Sport ilk olarak Mart 7’sinde başlayacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Eş zamanlı olarak da Türkiye’de de tanıtılması planlanıyor.