Ekspertizde ipler kurumsal firmaların elinde!

Kurumsal firmalara ve alıcılara uluslararası tecrübesi ile bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalardan biri olan TÜV SÜD D-Expert'de sektörde öncü olma amacıyla şubeleşme yatırımlarına devam ediyor. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ekspertiz sektörüne farklılık getiren TÜV SÜD D-Expert Kocaeli şubesinin ardından 9. Şubesini Antalya Kepez'de açtı. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘' Hizmet ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi genişletmenin yanı sıra müşterilerimize en hızlı şekilde hizmet verebilmek adına da geliştirmeler yapıyoruz'' dedi.

İkinci el araç sektöründe yapılan düzenlemelerle ekspertiz merkezi açma standartları belirlenirken, yatırımlarına hız veren ekspertiz firmaları da kurumsallaşma yolunda dev adımlar atmaya başladı. 2018 yılında başladığı şubeleşme süreciyle, sektör de adından söz ettirmeye başlayan Tüv Süd D-Expertyeni şube açılışıyla Antalyalı alıcıları da profesyonel ve bağımsız hizmet anlayışıyla buluşturdu.