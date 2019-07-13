Elektrikli Ducato 2020’de yollarda!

Fiat Ducato, güçlü donanım, verimli motor seçenekleri ve teknolojik özelliklere kavuşarak yenilendi. Fiat Professionel Ailesi'nin ilk seri üretim elektrikli üyesi de Ducato oldu. Ducato'nun 2020 yılı model ailesi Euro 6D emisyonuna sahip çevreci motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yenilenen Ducato'da, akıllı alternatör, elektrik kontrollü yakıt pompası ve eko modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Eko Paketi ile yakıt verimliliğine odaklanıldı. Türkiye'de satışına 2019 yılının son çeyreğinden itibaren başlanması planlanan Ducato ayrıca, ilk kez 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek. Fiat Professional dünyasının ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim ticari aracı Ducato Electric'in ise Türkiye'de 2020'nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

Sınıfının En Verimlisi!

Sınıfının en verimli aracı Ducato'nun yeni motorunu 2,3 litre hacimli ve 120 HP güç üreten Multijet 2 oluştururken, bu motor 320 Nm maksimum tork üreterek, yerini aldığı 2,0 litre hacimli motora kıyasla güç ve tork değerini yüzde 10 arttırıyor. Bununla beraber Ducato'da yine 2,3 litre hacimli 140 HP güç ve 350 Nm tork üreten versiyon da tercih edilebiliyor. 140 HP'lik motor seçeneği, manuel şanzımanın yanı sıra 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Aynı motorun güç versiyonu ise 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor ve 160 HP güç ile 400 Nm tork üretiyor. Motorun bu güç versiyonunda performans artışını ve motor dayanıklılığını desteklemek üzere büyük yataklar, özel pistonlar ve özel bir turbo besleme devreye giriyor. Ürün gamının tepe noktasını ise 2,3 Multijet motorun 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten versiyonu oluşturuyor. Bu motor manuel şanzımanla kombine edilirken, aynı motor yeni 9 vitesli otomatik şanzımanla 450 Nm tork üretiyor ve yerini aldığı motorla kıyaslandığında yüzde 12 artışla sınıfının en yüksek tork değerine imza atıyor. Bu güç versiyonu özellikle otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüksek performans ve sürüş konforu tercih edenlere hitap ediyor.

9 ileri otomatik şanzıman Ducato için özel olarak geliştirildi

Ducato'nun yeni 9 ileri vitesli otomatik şanzımanı sınıfının en hafif şanzımanı olarak öne çıkıyor. Yeni Ducato için özel olarak geliştirilen otomatik şanzıman sayesinde kullanıcılar, aracın performans ve tüketim seviyesini kullanım şartlarına göre uyarlayabiliyor. Sürücüler böylece ‘Normal', ‘Eko' ve ‘Performans' olmak üzere üç farklı sürüş modundan birini seçebiliyor. Eko sürüş modunda gaz tepkileri yumuşak tutulurken vites değişim stratejisi ise yakıt tüketimini düşürmeyi amaçlıyor. Performans sürüş modunda ise maksimum güç üretimine odaklanılıyor. Sürüş modları dışında şanzımanın iki farklı kullanım modu da bulunuyor. ‘D' kullanım modunda kontrol ünitesi hız, yük durumu ve eğime bağlı olarak vites değişimini gerçekleştiriyor. Autostick modu sürücüye, sistemin sık sık vites değiştirdiği durumlarda veya özellikle dik yokuş gibi zorlu koşullarda performansı arttırmak ve sistemin aşırı ısınmasını önlemek için şanzımanı düşük viteste tutma imkânı tanıyor.

Eko Paketi ile büyük tasarruf sağlıyor

Yeni Fiat Ducato standart olarak bünyesinde barındırdığı akıllı teknolojilerle çevreyi korumaya katkı sağlayan “Eko Paketi” ile yollara çıkıyor. Eko Paketi ile birlikte Start & Stop sistemi, akıllı alternatör, elektronik kontrollü yakıt pompası ve sürücüye yakıt tasarrufu yapma noktasında destekleyen Eko düğmesi gibi donanımlar devreye giriyor. Tüm Fiat Professional ürün ailesi gibi bütün bu özellikler yeni Ducato'da da çevreyi korumaya yardımcı olurken aynı zamanda kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyor.

Bugüne kadar üretilen en iyi Ducato!

Yeni Fiat Ducato; teknoloji, güvenlik, ADAS, bağlanabilirlik ve motor seçenekleri de dahil olmak üzere her yönden bugüne kadar üretilen en iyi Ducato olarak dikkatleri çekiyor. Yeni ürün gamında sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliği ve sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor. Ducato'da Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP), Tam Fren Kontrolü (FBC), Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS), Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) gibi birçok önemli güvenli ve teknolojik yardımcı bulunuyor. Ducato'nun yeni bilgi-eğlence sistemlerinde ise, Mopar imzasını taşıyan 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, USB girişi ve DAB radyo özellikleri dikkatleri çekiyor. Ayrıca Ducato'da, araç boyut ve donanımlarını sisteme ekleyerek yeterince geniş veya yüksek olmayan sokakları belirleme imkânı da sunuluyor.

Fiat Professional Ailesi'nin İlk Seri Üretim Elektriklisi

Ducato'nun elektrikli versiyonu, FCA Grubu'nun sahip olduğu teknolojik bilgi birikimini ortaya koyuyor. Elektrikli Ducato, geleneksel motorlu versiyonlar ile aynı yük taşıma kapasitesine sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Performansından ödün vermeden, tüm kullanıcılarına yüzde 100 Ducato performansı sunacak olan Elektrikli versiyon; 1.950 kilogramlık yük taşıma kapasitesiyle de fark yaratacak. Ducato Electric, “daha fazla teknoloji, daha fazla verimlilik, daha fazla katma değer” felsefesine uygun olarak yenilikçi, çevre dostu ve yüksek performans özelliklerini bünyesinde barındırıyor.