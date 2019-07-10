Elektrikli Mini kaç km gidebiliyor?

Mini ELECTRIC, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Elektrik motoru ürettiği 184 beygirlik gücü ön tekerleklere aktırırken, Mini'nin kendi geliştirdiği sürüş dinamikleri sayesinde Mini ELECTRIC benzersiz bir kullanım keyfi vadediyor. Mini'ye özgü go-kart hissini koruyan ve benzersiz bir esneklik sunan MINI ELECTRIC, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 235 ila 270 km arasında değişen bir menzil sunabiliyor.

3.9 saniyede 60 km/s hıza çıkıyor

Mini ELECTRIC, 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s'lik son hıza ulaşabiliyor. Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, Alman üreticinin şehir içi ulaşım konusunda öncülük ettiği konsept elektromobilite çağına en uygun şekilde ayak uydurarak, öncü rolünü korumaya devam ediyor. Tamamen elektrikli ilk premium küçük otomobil olarak yollarla buluşmaya hazırlanan MINI ELECTRIC, 50 kW'lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80'ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor.

Özel kokpit tasarımı

Mini ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 5.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de standart Mini modellerinden ayrılıyor. Dört farklı sürüş modu bulunan Mini Cooper SE'nin, bu modlara göre değişken tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı'ya göre sadece 145 kg daha ağır olan MINI Cooper SE'nin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde Mini Cooper SE'nin bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.