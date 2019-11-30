Elektrikli Mini Türkiye’de…

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde üretime hazır hale gelen yeni Mini Electric, 184 beygir gücündeki motoru ve 232 km'ye ulaşabilen menziliyle dikkat çekiyor. Genlerindeki karakteristik Mini özelliklerini oluşturan keyifli sürüş, etkileyici tasarım ve premium kalite anlayışını koruyan Mini Electric, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor.

Mini Electric, 184 bg güç üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s'lik son hıza ulaşabiliyor.

Bu yeni ve özel otomobil Türk otomobil severlerle 30 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında İstanbul’un en popüler alışveriş merkezlerinden olan İstinyepark’ta buluşacak. Otomobilin resmi satışı ise 2020’nin ilk çeyreğinden sonra Türkiye’de başlayacak.