Elektrikli otomobil al yüzde 75 daha az öde!

Hesapkurdu internet sitesinini verilerine göre yıllara göre MTV'de görülen zam oranları 2014'te %3, 2015'te %10,1 2016'da %5,58, 2017'de %3,83, 2018'de ise %15,9'u buldu. 2018 yılından sonra alınan araçlarda ise MTV motor hacmi ve satış bedeline göre hesaplandığı için zam oranı %50'ye varan oranlara ulaşabiliyor.

MTV'nin ikinci taksidinin ödeme süresi, temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Ödenmediği durumda ise taşıt sahipleri cezai yaptırımla karşılaşabiliyor. Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe kayıtlı tüm motorlu taşıtların, MTV ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ödenecek miktar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın her yıl sonunda yeniden açıkladığı zam oranına göre belirleniyor. MTV'nin ödenmemesi durumunda aylık %2,5 gecikme faizi uygulanırken, haciz ve trafikten men edilmeye varan cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların muayene, kontrol ve satış işlemleri de gerçekleştirilmiyor.