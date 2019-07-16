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Elektrikli otomobil al yüzde 75 daha az öde!

Kullanımını yaygınlaştırmak için Türkiye ve dünyada birçok çalışma yapılan elektrikli otomobiller 2018 yılında, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammından en az etkilenen otomobil türü oldu. MTV 2019 yılında %15,9 oranında artış gösterirken; benzinli ve dizel olanlara kıyasla elektrikli otomobiller, %75 daha az vergiye tabi tutuluyor. 2019 yılında 1-3 yaş arası, 46.300 TL’ye kadar olan benzinli ve dizel otomobiller için 861 TL MTV belirlenirken aynı özellikteki elektrikli otomobiller için 215 TL MTV uygulandı. Elektrikli otomobillerde MTV oranı aracın motor gücünün kW cinsinden değerine göre değişiklik gösteriyor.

Sozcu.com.tr
12:10 -
Haberler Otomotiv
Elektrikli otomobil al yüzde 75 daha az öde!

Hesapkurdu internet sitesinini verilerine göre yıllara göre MTV'de görülen zam oranları 2014'te %3, 2015'te %10,1 2016'da %5,58, 2017'de %3,83, 2018'de ise %15,9'u buldu. 2018 yılından sonra alınan araçlarda ise MTV motor hacmi ve satış bedeline göre hesaplandığı için zam oranı %50'ye varan oranlara ulaşabiliyor.

MTV'nin ikinci taksidinin ödeme süresi, temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Ödenmediği durumda ise taşıt sahipleri cezai yaptırımla karşılaşabiliyor. Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe kayıtlı tüm motorlu taşıtların, MTV ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ödenecek miktar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın her yıl sonunda yeniden açıkladığı zam oranına göre belirleniyor. MTV'nin ödenmemesi durumunda aylık %2,5 gecikme faizi uygulanırken, haciz ve trafikten men edilmeye varan cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların muayene, kontrol ve satış işlemleri de gerçekleştirilmiyor.

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