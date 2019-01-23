Elektrikli otomobillerin en hızlısı olmayı hedefliyor!

Volkswagen'in elektrikli yarış otomobili ID. R, markanın 2020 yılından itibaren otomobil severlerin beğenisine sunmayı planladığı elektrikli araç model ailesinin spor segmentindeki elçisi olarak öne çıkıyor. Volkswagen, Nürburgring’deki Nordschleife pistinde elektrikli araçlar için en hızlı tur zamanını elde etmek için yarışacak olan Volkswagen ID R'ın geliştirme çalışmalarına devam ediyor. ID. R, 680 PS güç üreten iki elektrikli motora ve sürücü dahil toplam 1.100 kg’den az bir ağırlığa sahip. İlkbaharda çeşitli pistlerde yoğun bir test ve geliştirme programında yer alacak aracın, rekor denemesini ise yaz aylarında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Rekor denemesi için direksiyona Romain Dumas geçiyor

Rekor denemesi için ID R'ın sürücü koltuğuna pek çok farklı kategoride yeteneğini kanıtlamış olan Romain Dumas oturacak. Haziran 2018’de Pikes Peak Uluslararası Tırmanışı’nda ID. R Pikes Peak ile rekor kıran Dumas, 7:57.148’lik derecesiyle 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip sembol niteliğindeki bu yarışta sekiz dakikanın altına inen ilk sürücü olmuştu. Fransız sürücünün Nürburgring’deki 24 saatlik yarışta da dört bireysel zaferi bulunuyor.