Elektrikli Türk minibüsleri Avrupa yollarında!

Karsan'ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa yollarına çıktı. Satışa sunulduğu andan itibaren birçok Avrupa ülkesi tarafından ilgiyle karşılanan Jest Electric, ilk teslimatların gerçekleştiği Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarında hizmet vermeye başladı. Yerli üretici Karsan, başta Fransa olmak üzere Portekiz, Romanya, Litvanya, Slovakya, Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi birçok ülkeden bugüne kadar toplam 35 adet Jest Electric siparişi aldı. Bu siparişlerin 20 adedi Karsan'ın Bursa fabrikasında üretilerek ihraç edildi.

Karsan CEO'su Okan Baş, “Özgün boyutları ve üstün pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Avrupalıları taşımaya başladı. İlk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarına çıkan Jest Electric, son olarak Yunanistan'da da tekerlek döndürmeye başladı. Yakın zamanda, Litvanya'da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35'e kadar çıkardık. Yeni siparişler gelmeye devam ediyor, yeni ihaleler için hazırlanıyoruz. Türkiye'den Avrupa ülkelerine ‘elektrikli' ihraç etmek ise bizleri ayrıca gururlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Jest Electric'te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km'ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor.