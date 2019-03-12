Elektrikli Vito kaç km gidecek?

Üretim modelini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergileyecek olan Mercedes, EQV modelinin ilk tanıtımını Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi. Mercedes’in elektrikli ürünlerinin tasarım detaylarına sahip olan EQV’yi dışarıdan gördüğünüzde durumun gerçekten farklı olduğunu anlıyorsunuz.

Önden araca bakıldığında kısa burunlu yapısı, baskın ve yeni tasarımlı farları dikkat çekiyor. Yan kısımda ise V-Serisi silüyetine benzer çizgiler gözlerinizi alırken, yeni tasarımlı ve mavi detaylı alaşım jantlarda dikkat çekiyor.

Aracın arkasına baktığınızda ise bagaj kapağının yüzde 60’ını oluşturan cam ve dikey stoplar size merhaba diyor.

EQV’nin içinde ise durumlar oldukça şık ve çekici. Özellikle mavi renkli detaylar aracın dışında olduğu kadar içinde de yer bulmuş. Üç kollu direksiyon, vites kolunun olduğu yerde bulunan touchpad ve büyük multimedya ekranı bir otomobilde olduğunuz hissini içeri giren kişinin yüzüne direkt olarak çarpıyor.

Gelelim en çok merak edilen konulardan biri olan aracın motoruna ve menziline. EQV tam şarjla 400 km menzile sahip olacak. 15 dakikalık şarjla da 100 km gidebilecek menzili kullanıcısına sunabilecek. Aracın ilk üretim versiyonunun elektrik tüketimi de 22.2 kWh / 100 km olacak. Aracın ön aksına yerleştirilen elektrik motoru 150 kW güç üretecek. EQV’nin maksimum hızı da 160 km/s olacak.