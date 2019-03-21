Emisyon testlerine Türkiye alternatifi!

İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet veren ve otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüten OTAM, 2,5 Milyon TL'lik bir yatırımla modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

Avrupa'nın zorunlu kıldığı WLTP emisyon testleri aynı standartlarda OTAM bünyesinde de yapılacak! Avrupa Birliği'nin NDEC test standartları yerine 2017 yılında yeniden düzenleyerek kabul ettiği Dünya Çapında Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP)'ne göre modernizasyonu yapılmış WLTP Emisyon Test Laboratuvarı'nda araçların yakıt tüketimi ve emisyon testleri yapılacak. Türkiye’deki WLTP test merkezi, sınırlı sayıda olan ve talebi karşılayamayan Avrupa'ya da bir alternatif olarak gösteriliyor.

Senede 750 aracın test edilmesi hedefleniyor

Açılış konuşmasını yapan ve hizmete giren WLTP Emisyon Test Laboratuvarı hakkında bilgiler paylaşan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, devreye giren yeni sistemin Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran bir çözüm sunacağını belirterek yılda 750 aracın WLTP testlerinin yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Özcan şöyle konuştu: “Avrupa'da tüm yeni araçlarda istenen WLTP testini artık kendi bünyemizde yapabilmenin ve sektöre böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devreye aldığımız WLTP ile gerçekleştirdiğimiz emisyon test laboratuvarı modernizasyonu projemiz, 15. yılında olan OTAM'ın 2,5 Milyon TL'lik bir yatırımla ve 11 ay süren çalışmaların sonucunda hayata geçen bir proje oldu. Avrupa standartlarında test hizmeti sunacak olan merkezimizde bir yıl içinde 750 aracın WLTP testlerini kendi bünyemizde yapabiliyor olacağız. Test merkezimiz, şu an WLTP merkezi sınırlı sayıda olan ve otomotiv test darboğazında bulunan Avrupa'ya da alternatif bir çözüm sunacak.”