En çok satan otomobillerin 2.el fiyatları

2018 yılının ilk 6 ayından sonra aşağı doğru hareket eden yeni otomobil ve hafif ticari araç pazarı, faizlerin düşmesiyle birlikte 2019 yılının son çeyreğinde azda olsa hareketliliğe başladı. Ancak bu süre zarfında otomobil almak isteyen vatandaş, yüksek fiyat ve faizlerden dolayı gözünü kullanılmış otomobillere dikti.

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İkinci elde en çok dikkat çeken durumların başında 2019 yılı sonunda 7 milyondan biraz fazla aracın el değiştirilmesi beklentisi yer alıyor. Ancak 31 Aralık tarihiyle birlikte sona erecek olan “Hurda Teşviki” yeni otomobil fiyatlarını en az 5-6 bin TL artmasına sebep olacak.

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Durum böyle iken ikinci el otomobil fiyatlarında da artış ne yazık ki bekleniyor. Biz de bu durumu fırsat bilerek sizin için Türkiye’nin segment, segment en çok satan otomobillerinin 1 yaşındaki ikinci el fiyatlarını araştırdık.(Fiyatlar, sahibinden internet sitesinden 2018 ve 2019 model yılları arasında olan “ağır hasar kayıtı olmayan” otomobil ilanlarının ortalama rakamları alınarak hesaplanmıştır.)

A SEGMENTİ



Hyundai i10 1.2 D-CVVT Ortalama fiyatı 89.500TL (0 km fiyatı 105.700 TL)

B SEGMENTİ



Renault Clio 1.5 dCi EDC (Icon+Touch) Ortalama fiyatı 120.000 TL (0.9 TCe Touch 0 km 101.900 TL)





Volkswagen Polo 1.0 TSI (Otomatik ve Tüm donanımları) Ortalama fiyatı 132.500 TL (0 km fiyatı 138.700 TL)





Dacia Sandero 1.5 dCi (Stepway+Stepway Style) Ortalama fiyatı 94.500 TL (0 km fiyatı 121.250 TL)



B SEGMENTİ SEDAN

Renault Symbol 1.5 dCi (Joy+Touch) Ortalama fiyatı 87.000 TL (0 km fiyatı 117.900 TL)

Citroen C-Eylsee 1.6 BlueHDI (Feel+Live+Shine) 88.500 TL (0 km fiyatı 1.5 BlueHDi Feel 128.753 TL)

Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI DCT (Mode Plus) 115.000 TL (0 km yok)

C SEGMENTİ



Renault Megane 1.5 dCi EDC (Icon+Touch) 164.000 TL (0 km fiyatı 179.000 TL)





Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet DCT (Tüm donanımlar) 116.000 TL (0 km fiyatı 165.900 TL)





Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG (Comfortline) 163.500 TL (0 km fiyatı 211.300 TL)





Skoda Octavia 1.6 TDI DSG (Style) 176.500 TL (0 km fiyatı 205.300 TL)



D SEGMENTİ



Mercedes C200 (AMG ve Exclusive) 396.500 TL (0 km fiyatı 412.800 TL)





BMW 320d (Tüm donanımlar) 333.500 TL (0 km olanı yenilendi)



Audi A4 1.4 TFSI (Tüm donanımlar) 280.250 TL (0 km olanı yenilendi)



E SEGMENTİ

Mercedes E180 (Tüm donanımlar) 477.500 TL (0 km fiyatı 485.900 TL)





BMW 520i (Tüm donanımlar) 460.000 TL (0 km fiyatı 498.500 TL)



B-SUV SEGMENTİ



Hyundai Kona 1.6 T-DGI (Elite+Elite Smart) 146.750 TL (CRDi 0 Km 183.500 TL)





Nissan Juke 1.5 dCi (Tüm donanımlar) 117.000 TL (Yeni model geleceği için fiyatı yok)



Peugeot 2008 1.6 BlueHDi Otm. 141.500 TL (0 km fiyatı 1.5 BlueHDi EAT6 189.161 TL)



Renault Captur 1.5 dCi EDC 145.300 TL (0 km fiyatı 156.250 TL)



C-SUV SEGMENTİ



Dacia Duster 1.5 dCi EDC 140.000 TL (Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 0 km fiyatı 151.900 TL)



Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Otm. (Tüm donanımlar) 156.000 TL (1.3 DIG-T DCT 0 km fiyatı 207.530 TL)



Peugeot 3008 1.5 BlueHDi (Tüm donanımlar) 235.000 TL (Active Life Prime Edition 0 km fiyatı 248.641 TL)



D-SUV SEGMENTİ

Audi Q5 2.0 TDI Quattro 524.500 TL (0 km fiyatı 591.310 TL)



Mercedes-Benz GLC 250 AMG 575.000 TL (Yenisinde aynı donanım yok)



BMW X3 20i sDrive (Tüm donanımlar) 450.000 TL (0 km fiyatı M Sport 470.200 TL)

