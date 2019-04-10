En güçlü Amarok : 3.0 lt V6 TDI!

Volkswagen markasının ilk defa 2010 yılında piyasaya çıkarttığı ilk pick-up modeli olan Amarok, 9 yıllık hayatına tam gaz devam ediyor. İlk çıkan versiyona göre tasarım olarak ciddi farklılıkları bünyesinde barındırmasa da teknolojik ve teknik anlamda bir dizi yeniliğe kavuştuğunu söyleyebilirim.

Amarok ile ilk defa karşılaştığınızda D segmenti boyutlarında bir SUV’ye baktığınızı düşünebilirsiniz. Aracın heybetli tasarımı ve yerden yüksek gövdesi bu duruş konusunda elinden geleni yapmış. Test aracımız olan Aventura donanımlı Amarok’ta led teknolojili farlar vardı. Kare yapıya sahip olan bu farlar ve V6 logolu motor ızgarası aracın güçlü gözükmesini gerçekleştirmiş.

Ön tamponun altında kalan mat gri renkli detay aracın off-road hissini desteklerken, sis farları ve altındaki krom çıta markanın lüks duruşunu simgelemiş.

Aracın yanına geçtiğinizde ise 20 inç boyutundaki gri, siyah jantlar ilk dikkat çeken unsurlar olurken Aventura donanımına ait olan logo da hemen göze çarpıyor.

Arka kasanın tam ucunda yer alan 4Motion yazısı ise Amarok’un dört çeker olduğunu gösteriyor.

Aventura donanımıyla araca eklenen bir ekstra da krom görünümlü yan basamaklar. Bu basamakları krom arka tampon tamamlıyor diyebilirim.

Amarok’un arka kısmındaki en büyük farklılık ise V6 TDI logosu. Aracın standart Amarok modellerinden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor demem yeter sanırım.

Gelelim Amarok’un boyutlarına aracın uzunluğu 5254 mm, genişliği 1954 mm ve yüksekliği 1834 mm. Ayrıca araç 2243 kg ağırlığında.

Sürücü kapısını açıp Amarok’un içine geçtiğinizde ise alışılmış Volkswagen kabininin sizi karşıladığını gönül rahatlığıyla belirtmeliyim. 8 inç boyutundaki dokunmatik ekran, kolay takip edilen fontlara sahip olan gösterge paneli, bir çok VW modelinde bulunan üç kollu direksiyon. Volkswagen macerası olan bir tüketici iseniz kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz.

Aventura donanımıyla gelen deri koltuklar Amarok’un kabin içindeki konforunu arttırmış. Isıtma özelliğinin olduğunu da belirtmeliyim.

Arka koltuğa geçtiğinizde ise durumlar biraz karışıyor. Konfor ve oturma pozisyonu olarak oldukça iyi diye nitelendirdiğim bu bölüm araç harekete başlayınca bazı sorunlar yaratabiliyor. Bu sorunlardan en belirgin ve rahatsız eden durumu ise kasadan ve arka süspansiyon yapısından dolayı bu bölümün yol durumunu içeriye hissettirmesi oluyor.

Sürüş esnasında ön koltukta oturan yolculardan iseniz gözleriniz kapansa orta ölçekli bir SUV’de olduğunu hissedersiniz. Ancak arka koltuklardaki durum bu aracın bir pick-up olduğunu tüketiciye hissettiriyor.

Amarok’un motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 3 litrelik V6 TDI ünite çıkıyor. 258 beygir güç ve 580 Nm tork üreten bu araç gücünü 8 ileri tam otomatik şanzımanla dört lastiğe birden veriyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.6 saniyede çıkan Amarok, kullanıcısına ve yolculara kabul edilmesi çok zor bir sürüş tecrübesi yaşatıyor diyebilirim. Ani biçimde hızlanmak istediğinizde beklenmedik bir güçle karşılaşıyorsunuz, araç sizi resmen koltuğa yapıştırıyor.

Düz ve toprak zeminden uzaklaşıp şehir dışı virajlı yollara geldiğinizde ise aracın size bir pick-up olduğunu hatırlatması çok uzun sürmüyor. Her ne kadar teknolojik ve teknik anlamda yere, var olan tüm gücüyle basıyor olsa da ticari araç olduğunu unutmamamızda fayda var.

Aracı kullandığım süre boyunca beni motor gücü haricinde etkileyen en önemli özelliği ise yalıtım ögeleri oldu. Motor, yol ve rüzgar sesi kabin içinde hız sınırları dahilinde sürüş gerçekleştirirseniz neredeyse yok denecek kadar az diyebilirim.

Bu arada yaklaşık 100 km mesafede Amarok’u kullanabildim. Aracın bende kaldığı süre oldukça kısıtlı olduğu için bu mesafenin üzerine ne yazık ki çıkamadım. Toplam olarak bu mesafe içinde aracın bana sunduğu ortalama yakıt tüketim verisi ise 9.6 lt / 100 km oldu.

Gelelim Amarok Aventura’nın fiyatına… Aracın kampanyalı anahtar teslim fiyatı 260 bin 755 TL, kampanyasız fiyatı ise 274 bin 199 TL olarak belirtilmiş. Amarok 2019 yılının ilk üç ayında toplam olarak

129 adet satış gerçekleştirmiş durumda.