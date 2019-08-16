En güvenli ilk elektrikli SUV belli oldu!

14 Ağustos çarşamba günü açıklanan raporda Audi e-tron’un tam elektrikli SUV modeller arasında en güvenli araç olduğu belirtildi. Audİ’den konuyla ilgili gelen açıklama, “Bataryalar özellikle enerji dağıtımına yardımcı olması için petek şeklinde yapıyla araca yerleştirilmiştir. 95 kWh’lik bu batarya paketlerinin koruyucu kaplar sayesinde hem ısı yalıtımını makul seviyelerde oluyor hem de bataryaların fazla ısınması engelleniyor. Bu durumda araca güvenlik konusunda katkı sağlıyor.” oldu.

e-tron’un 2019 yılındaki ödülü kazanmasını, “Çarpışma Değeri Değerlendirmesi” için iyi, “Önden Çarpma Önleme” için üstün ve iyi sonuçlarını sağladı.

Aracın önüne yerleştirilmiş olan kamera otomobili, saatte 90 km/s hızla giderken yolda tanılmadığı; bisikletli ya da yayalardan korumak için durdurabiliyor. Ayrıca bu donanım 40 km/s hızla giderken aktif oluyor.

Son olarak e-tron, IIHS tarafından yapılan pist testlerinde aracın 40 km/s hızla giderken çarpışmadan kaçındığnı ve darbe hızını 20 km/s hıza kadar düşürdüğünü gösterdi.

Tüm bu detaylar e-tron’u en güvenli tam elektrikli SUV yaptı.