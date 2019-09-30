En hızlı 1 Serisi’ne merhaba deyin!

Münih / Almanya

Yeni 1 Serisi’ni kullanmak için Almanya’ya gideceğimi öğrendiğimde aslında pek heyecanlanmamıştım. BMW’nin kompakt sınıf otomobili olan 1 Serisi’nin önden çekerli olarak satılacak olması ve ülkemize ilk etapta 1.5 dizel ve benzinli motorlarla gelecek olması bu heyecansızlığımın temel sebepleri arasındaydı.

Almanya için yola çıktığımızda ekip arkadaşlarımla konuşurken 1 Serisi’nin en güçlü versiyonunun yani M135i’nin de araç listesinde olduğunu öğrenince işin boyutu değişti…

Avusturya Alpleri’ne kadar uzanan özel sürüş rotası, dört tekerlekten olan çekiş sistemi, 300 beygir üzeri motor ve uzun bir gün daha ne isteyebilirdim ki…

M135i dışarıdan, sizin şu anda ekrandan gördüğünüzden daha şık ve sportif duruyor. Bu görüntü farkından emin olmamın en büyük sebebi bende ilk gördüğümde aynı şeyleri düşünmemden dolayı…

Otomobilin M versiyonuna göre özel olarak tasarlanmış mavi gövde rengi M135i’yi görür görmez farklılıklar hakkında bilgi veriyor.

Aracın tasarımına biraz daha yakından baktığınızda ise tek parça haline gelen böbreklerin 3D efektli biçimde tasarlandığını ve standart modelden farklı bir ızgara biçiminde olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca bu böbrekler de aktif.

Otomobilin ön tamponundaki aerodinamik unsurlar, hava giriş ve çıkışları M135i’yi daha fazla yere basmayı başarıyor.

M135i’nin yanına geçtiğinizde ise 18 inç boyutundaki koyu renkli hafif alaşım jantlar size ilk etapta merhaba diyor.

Sonrasında ise çamurluklardaki M logoları farklı bir 1 Serisi ile birlikte olduğunuzu tekrar tekrar yüzünüze vuruyor.

Ayrıca M otomobili olduğu için ayna kapakları da mat gri renkli.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise 90 mm çapında büyüklüğe sahip olan çift egzoz çıkışı, parlak siyah renge boyalı egzoz difüzörü, şık tavan spoyleri, xDrive ve M135i logoları sizi karşılıyor.

Sürücü kapısını açıp aracın içine göz attığınızda ise müşteri talepleri doğrultusunda yeniden şekillendirilen tek parçalı sırtı olan sportif ön koltuklar size merhaba diyor.

Alkantara kumaşa sahip olan bu koltuklar sürücüyü özellikle tempolu kullanımlarda sabit bir biçimde tutabiliyor.

Aracın içindeki standart 1 Serisi’ne göre ufak tefek farklılıklar bulunuyor. Bunlardan biri karbon fiber temalı kalorifer menfezleri.

Ayrıca ön konsolda bazı alüminyum ve parlak siyah detaylar yer alıyor.

BMW M135i’nin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü 4 silindirli 2 litrelik turbo motor çıkıyor.

Bu ünite 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Otomobilin bu gücünü ise dört tekerleğe birden 8 ileri tam otomatik şanzıman iletiyor.

Toplamda 1525 kg ağırlığında olan otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında tam olarak 48 saniyede çıkıyor.

Otomobili kullandığım süre içerisinde özellikle alt devirlerdeki yüksek turbo sesi beni daha fazla gaza basmak için teşvik etti. 2 litrelik motor yerini aldığı 3 litrelik motordan tabiki hacim olarak daha az ancak hissettirdiği daha şiddetli bile diyebilirim.

Yeniden ve özel olarak revize edilen xDrive diferansiyeli aracın viraj giriş ve çıkışlarında yola daha iyi ve daha sağlıklı tutunmasını, torkun da daha orantılı biçimde dağıtılmasını sağlıyor. Sport, EcoPro ve Comfort sürüş modlarına sahip olan otomobil sürüş biçiminize göre karakterize edilebiliyor. M135i’yi bu sürüş modlarından yere daha yakın ve daha sert süspansiyonlara sahip bir otomobil haline getirebiliyorsunuz.

1 Serisi’nin şimdiki ürün gamının en tepesinde bulunan model ülkemize sipariş üzerine getirilecek ve bu yüzden şimdilik bir fiyat verme imkanımız ne yazık ki yok…