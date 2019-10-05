En hızlı A Serisi ve CLA kaç para?

Baştan aşağı yeniden geliştirilen 2.0 litre hacimli turbo beslemeli motoruyla 421 PS güce sahip olan “S” modelleri, litre başına güç üretiminde dünyanın en yüksek performansını sunarak yeni bir rekora imza atıyorlar. Bu unvan, daha önceki modelleri ile yine Mercedes-AMG'ye aitti. 6.750 d/d'da 421 PS'lik güç üreten 2.0 litrelik motorun 5.000-5.250 d/d arasında ürettiği maksimum tork değeri ise 500 Nm.

Yeni AMG SPEEDSHIFT DCT-8G 8 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman, tüm sürüş koşullarında son derece hızlı vites değiştiriyor ve vites değişimi ile güç kaybına neden olmadan aynı ivmeyle hızlanmaya devam edilebiliyor. Aktif tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+, üstün yol tutuş özellikleri için AMG TORQUE CONTROL ile gücü her bir arka tekerleğe bağımsız olarak ayrı ayrı aktarıyor ve Drift Modu ile benzersiz bir sürüş keyfi yaşatıyor.

Yeni Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ modelleri park halinde dahi saf bir sürüş hissi uyandırıyor. İlk kez, kompakt sınıfta bir model AMG ailesinin karakteristik görünümü olan alt kısmı geniş,12 dikey çıtaya sahip özel AMG radyatör ızgarasıyla yollara çıkıyor. Keskin hatlı ince ön farlar, güç oluklarına sahip alçak ve aerodinamik açıdan önemli avantaj sağlayan motor kaputu ve “köpekbalığı burnu” tasarımı, alçalarak sivrileşen ön tasarım ile ileriye doğru atak, dinamik bir görünüm sergiliyor.

Yandan bakıldığında ise geniş AMG marşpiye kaplamaları daha dinamik ve sportif bir görünümle göze çarpıyor. Opsiyonel AMG Krom Paketi ile yan kısımda gümüş krom kaplamaları uygulanırken, AMG Gece Paketi ile parlak siyah kaplamalar devreye giriyor. Kapı gövdesine sabitlenen yan aynalar ile Mercedes-AMG ailesinin Coupé ve spor otomobil görünümü yansıtılıyor. Bu özel ayna uygulaması, sadece daha sportif görünmekle kalmıyor, aynı zamanda aerodinamik verimliliği de iyileştiriyor.

Mercedes-AMG'nin özel olarak yeni geliştirdiği 2.0 litre hacimli sıralı 4 silindirli turbo beslemeli motor 421 PS'e (310 kW) ulaşan güç seviyesiyle kendi hacim sınıfında dünyanın en güçlü seri üretim motorunu oluşturuyor. Mercedes-AMG, böylelikle önceki motorun güç değerini 40 PS (30 kW) yukarıya taşırken, daha önce 475 Nm olan maksimum tork değerini de 500 Nm'ye yükseltiyor. Litre başına 211 PS (155 kW) ile Mercedes-AMG'nin yeni yüksek performanslı motoru çoğu iddialı süper spor otomobilin motoruna meydan okuyor.

Tıpkı Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé modelinin 4.0 litre V8 silindirli AMG motorunda olduğu gibi, türbin kenarları makaralı yatakla donatılıyor. Bu yatak sayesinde turbo içindeki mekanik sürtünme en aza iniyor. Böylece turbo daha çabuk cevap veriyor ve çok daha kısa sürede devir kazanarak maksimum 169.000 d/d'ya ulaşıyor.