En ilginç polis otomobilleri

Lada 2107 (Rusya)

Rusya’nın kafa karıştıran ve çeşitli araçlarla dolu olan polis aracı filosunda hala bu modeli görebilirsiniz. Altyapısı tamamıyla Fiat olan bu otomobilin en genci 7 yaşında. Artık ülkede eskiyenlerinin yerine yeni modeller gelse de bu polis aracından görmeniz için Moskova’da çok fazla yürümenize gerek yok!

Smart ForTwo (Amerika)

2016 yılında NYPD araç filosuna Smart ForTwo modelinden ekledi. Bu küçük otomobil Amerika otomotiv pazarındaki en yavaş modellerden biri ancak pratik yapısı bu noktada öne çıkıyor. ForTwo’dan New York’ta her gün birden fazla görmeniz mümkün. Genellikle park biletleri ve ve New York’u zig-zaglarla geçmesi için bu otomobil kullanılıyor.

Mercedes-Benz ML350 (Amerika)

Beverly Hills gibi üst segment bir lokasyonda üst segment bir SUV polis aracı kullanmak şart! Mercedes bayisi tarafından bağışlanmıştır…

Mercedes-Benz C220 CDI Estate (Almanya)

Bu otomobilin önemli bir özelliği yok ama gri ve yeşil olarak tüm Almanya’yı 2000 yılından itibaren ele geçirecek Polizei otomobillerin ilki olma özelliği taşıyor. Alman polis güçleri bu değişimi yüksek maliyetle ödeyerek 2000-2002 yılları arasında gerçekleştirdi. Aynı hareketi İngiltere polis güçleri de aynı zamanda gerçekleştirdi.

Porsche 911 (Avusturya)

Porsche ve Avusturya bağlantısı markanın ilk üretim tesisinin kurulduğu Gmünd’de başlıyor. Avusturya İç İşleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında bir kaç aylığına otoyol güçlendirilmesi için 911 Carrera kullanıldı. Porsche’nin Avusturya’daki patronu Dr. Helmut Eggert, Porsche ile Avusturya’Nın bağlarının 60-70’li yıllara dayandığını ve mavi ışıklı bir Carrera’nın olmasının olağan dışı olmadığını belirtti. 2006 yılında İç İşleri Bakanlığı polis otosu olması için bir 911 satın aldı!

Mercedes-Benz GLE 63 AMG (Avustralya)

Avusturyla’da oldukça ünlü olan General Motors ürünü Holden, fabrikasını kapattıktan sonra polis departmanına yeni otomobiller alınmaya başlandı. Avustralya yapımı GLE Coupe model Mercedes SUV’den de filoya katıldı. 5.5 litrelik motora sahip olan bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaşıyor.

Nissan Leaf (İsviçre)

Avrupa’da ve dünyada en çok tercih edilen elektrikli otomobil olan Nissan Leaf, İsviçre’de hız için değil de insanları suçtan caydırmak için kullanılan bir polis otosu olarak öne çıkıyor. Yerel hava kalitesini arttırmak için farkındalık yaratmak adına kullanılan otomobilden İngiltere, Kuzey Amerika, Almanya ve diğer ülkelerde de filolardaki yerini aldı.

Volvo V90 Cross Country (İzlanda)

Soğuk kuzey ikliminin en çetin yaşandığı lokasyonlardan biri olan İzlanda’da yakışıklı V90 Cross Country polis otomobilleri kullanılıyor. Yerden yüksek gövdesi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve kullanışlılığıyla da doğru bir karar diyebiliriz.

BMW i8 (Çek Cumhuriyeti)

BMW, Çek Cumhuriyeti’ne bir adet i8 modelinden altı ay ya da 20 bin km boyunca kullanılması için verdi. Ancak kiralamanın bitmesine 1 ay kala i8 sürücüsü direksiyon başındayken tıbbi bir rahatsızlık geçirerek trafik kazası yaptı.

Volkswagen Passat W8 4Motion (Lüksemburg)

İlk bakışta standart Passat’tan bir farkı olmayan otomobilin arkasına baktığınızda W8 ibaresini görüyorsunuz. 8 silindirli üniteye sahip olan bu otomobil 271 beygir güç üretiyor. 2001-2004 yılları arasında üretilen bu otomobilin teknolojisi sonrasında Veyron’un motoru yapılırken kullanıldı!

Ford Ranger (Afganistan)

Ağır silahla donatılmış olan bu Ford Ranger, Afgan polis departmanı tarafından kullanılıyor. Ülkenin bulunduğu zor güvenlik şartlarından dolayı polis güçleri istemeseler bile bu tarzda bir araç kullanmak zorunda kalıyor. Bu özel Ranger, Ford ızgarasında bulunan Toyota süsüyle de daha çok dikkat çekiyor!

Audi TT (Macaristan)

Orijinal Audi TT piyasaya çıktığında bu otomobillere sadece yüksek performanslı Alman otomobilleriyle yetişebiliyordunuz ve bu yüzden de Macar polislerine 3.2 litrelik motora sahip olan fotoğrafta gördüğünüz Audi TT’den alınmıştı.

Land Rover Discovery (italya)

İtalyan Carabinieri’nin filosunda birden fazla SUV model bulunuyor. Polis memurları Land Rover Defender, Discovery gibi modelleri Alp dağlarında kolay hareket etmek için kullanıyorlar. Alplerin haricinde Sardunya ve Sicilya adalarında da bu otomobilleri kullanıyorlar. Bu araçların kullanılmasının sebebi ise Land Rover’ın zorlu yol koşullarında her türlü sorunla başa çıkıyor olması…

Nissan 370 Z (Japonya)

Aslında Japonya’da yabancı markalarda polis otosu görebilirsiniz. Yerli üreticiler ise bu birimlerle çalışmayı büyük bir onur olarak görüyorlar. Fotoğrafta gördüğünüz Nissan 370 Z ise Nismo paketli ve 3 tanesi polis teşkilatı için çalışıyor.

Brabus G-Wagen (Dubai)

Dubai herkesin hayranlıkla bakacağı birden fazla süper spor ve özel polis otomobiline sahip. Ayrıca bu otomobillerin hepsi operasyonel kullanımda. Bu bağlamda standart G Serisi’ni yeterli bulmayan Emirlik, Brabus tarafından modifiye edilmiş tam 700 beygir gücündeki 700 Widestar otomobili almışlar…

Hummer H2 (Amerika)

Texaslı şerif standart bir Hummer kullanmak yerine Alman modifiye firması tarafından geliştirilen bir Hummer H2 kullanmayı tercih ediyor. 7 litrelik motor hacmi olan bu otomobilin gücü ise 700 beygirin üzerinde. Ayrıca 28 inçlik jantları da oldukça dikkat çekiyor!

Aurus Senat Guard sedan (Rusya)

2012 yılında Rusya Devlet Başkanı için üretilen Aurus Senat Limo’nun daha kısa gövdeli versiyonu aynı konvoyda koruma aracı olarak polisler tarafından kullanılıyor.

Nissan GT-R (Abu Dhabi)

Modifiye severlerin yakından tanıdığı Nissan’ın süper spor otomobil üreticileriyle rekabet ettiği modeli olan GT-R, Abu Dhabi’de polis otosu olarak da kullanılıyor. Ayrıca Abu Dhabi’de kullanılan polis otoları arasında Rolls-Royce Phantom ve Chevrolet Camaro da var…

Lamborghini Huracan (italya)

İtalya trafik polislerinin iki adet Lamborghini Gallardo kullandıklarını biliyoruz, ancak birisi 2009 yılında suçlu takip ederken kaza yapmıştı. Polis departmanı da Gallardo yerine Lamborghini Huracan aldı!

Porsche 918 Spyder (Dubai)

Sınırlı sayıda üretilen ve markanın en önemli modeli olan 918 Spyder, Dubai polisi tarafından kullanılıyor. Ayrıca bu araç filosunda Aston Martin One-77, Bentley Continental GT gibi modeller de var.

Tesla Model S (Lüksemburg)

Polis otomobilleri normal hayatta kullanılan otomobiller göre daha fazla kullanılıyor. Bu araçların ömürleri devriye, suçlu kovalama ve olay yeri incelemeyle geçiyor. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda kısıtlı menzili olan elektrikli otomobillerin, polis otosu olarak kullanılması biraz garip karşılanıyor. Tesla Model S günümüzde en uzun menzile sahip olan elektrikli araçlar arasında. En az 400 km menzile sahip olan bu otomobiller Lüksemburg polisi tarafından kullanılıyor.

Bugatti Veyron (Dubai)

Dubai Polis memurlarının ne kadar eğitimli olduklarından haberimiz yok ama Bugatti Veyron gibi bir otomobil kullanacaklarsa kesinlikle tekrar tekrar eğitimden geçiyorlardır. Dubai Polis Departmanı sahip olduğu özel otomobillerle hem turistlerin hem de yerel halkın dikkatini çekiyor. Bugatti’nin en özel otomobillerinden olan Veyron’dan Dubai Polisi’nde iki adet var…