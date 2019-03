En iyi spor otomobil lastiği belli oldu!

Yeni P Zero lastik, en zorlu rakiplerini geride bıraktı. Pirelli'nin “amiral gemisi” lastiği, saygın Alman dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen testte birinciliği aldı. Auto Bild Sportscar edisyonu için gerçekleştirilen karşılaştırmalı test, her biri en iyi yaz lastiği unvanını kazanmak amacıyla rekabet eden 11 lastik değerlendirildi. Alman gazetecilerin test etmek için seçtiği lastik ölçüsü olan 245/45 R18, Pirelli'nin en gelişmiş ekipman olarak nitelediği seride yer alıyor. İtalyan şirketi en çok pazarın bu segmentine odaklanıyor. Alman testinde 265 beygir gücü ve 620 Nm tork üretebilen sportif sedan BMW 530d kullanıldı.

Bir dizi tarafsız testte kontrol, özel deneme alanı, kuru ve ıslak zeminde frenleme, dönme direnci, gürültü ve kızaklama gibi unsurlar yer aldı. Yeni P Zero, güvenliğin öncelikli olduğu kategorilerde en iyi lastik olarak değerlendirildi. Özel deneme alanı ile ıslak ve kuru zeminde frenleme kriterlerinde en yüksek puanları aldı. Bu testlerin tümünde lastiklerin sürücüye ne kadar güvenlik sağlayabildiği değerlendiriliyor. Pirelli P Zero, sportif performans açısından da en iyi lastik olarak belirlendi; zamana karşı tur zamanları bazında en sıkı şartlara göre yapılan test, hem kuru hem ıslak zeminde uygulandı.

Derginin son kararı şöyle ifade edildi: “Testi kazanan lastiğin hiçbir zayıf noktası bulunmuyor. Hem kuru hem ıslak zeminde mükemmel kontrol, çok iyi denge, direksiyondan gelen mükemmel geri bildirime hassas tepki, hem ıslak hem kuru zeminde daha kısa fren mesafesi ve kızaklama açısından iyi bir güvenlik marjı sunuyor.”

P Zero, bir marka olmanın yanı sıra performans otomobili meraklıları arasında en tanınan lastik olarak teknoloji, tutku ve ayrıcalıklarla dolu bir dünyayı simgeliyor. Pirelli'nin sportif lastik ailesi 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında tanıtılan yeni versiyonlarla zenginleşirken markanın ‘terzi işi' özelleştirme stratejisini de pekiştiriyor. Müşteri ister kişisel bir sürücü ister üretici olsun Pirelli, prestij ve premium segmentlerindeki en önemli otomobillerin pek çoğuna ve her spesifik ihtiyaca göre özelleştirilmiş çözümler yaratıyor. P Zero Winter ile üstün kış performansı, Track Adrenaline ile pistte performansa akıllı sensörlerin entegre edilmesi, elektrikli süper otomobiller için teknolojinin göstergesi olan Elect işareti ve P Zero Color Edition serisiyle seçkin kişiselleştirme gibi yenilikler de Pirelli'yi farklılaştırıyor. En son Alman testinin de kanıtladığı gibi bunların tümü P Zero markasıyla eş anlamlı olan kaliteyle sunuluyor.