En iyisi seçildi!

Mercedes-Benz'in Wörth Fabrikası'nda markanın diğer kamyon modelleriyle beraber üretilen Unimog, bu sayede Mercedes-Benz kamyonların verimlilik, yüksek kalite güvencesi ve yedek parçaların hızlı temini gibi avantajlarından yararlanıyor.

Unimog'un sahip olduğu, lastik basınç kontrol sistemi “Tirecontrol Plus” sayesinde, lastik basıncı hareket edilen zemine göre araçtan inmeden kabin içindeki ekrandan “Yol”, “Kum” ve “Çamurlu Arazi” modlarına ayarlanabiliyor. Unimog U 4023'ün alüminyum kasasında 3 ton, Unimog U 5023 modeli ile ise 7,5 ton yük de taşınabiliyor. Ayrıca araçta bulunan römork ön hazırlığı ile istendiği takdirde araca sonradan motosiklet ve bot gibi malzemeleri çekebilmek için römork takılabiliyor.

Her hızda 4×2'den 4×4 aks tahriğine geçebilme, yine her hızda diferansiyel kilidini devreye alıp çıkartabilme Mercedes-Benz Unimog'un olağanüstü arazi kabiliyetleri arasında yer alıyor. Esnek yapıdaki şasi tasarımı ve 30 dereceye kadar salınıma izin veren özel aks ve süspansiyon yapısıyla Unimog burularak arazideki engebelere uyum sağlıyor. Sektörde az bulunan bu özellikleriyle lastikleri zeminden kopmadığı, güç aktarımını zemine kesintisiz iletebildiği için Unimog en çetin arazi koşullarında dahi hedefine ulaşıyor. Sahip olduğu donanıma göre aracın yaklaşma açısı 44 derece, uzaklaşma açısı ise 51 derece. Karın altı açısı 34 derece olan aracın meyil tırmanma kabiliyeti ise 45 derece. Ayrıca Unimog, opsiyonel donanım ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan geçebiliyor ve 38 derecelik yan açılarda ilerleyebiliyor. Olağan dışı sürüş koşullarında, 3 kademeli olarak seçilebilen diferansiyel kilitlerine ve lastik basınç kontrolüne sahip dört tekerlekten çekiş sistemi devreye alınabiliyor.

900 Nm'lik tork üreten motor Euro 6 normlarını karşılıyor



Mercedes-Benz Unimog'da, OM 934 serisindeki yüksek tork değeri sunan 4 silindirli ve 5,1 litre hacmindeki BlueTec 6 motor, 170 kW (231 PS) güç ve 1200 ile 1600 d/d arasında 900 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Yasal hız sınırları çerçevesinde bulunan 90 km/s'lik maksimum hıza ulaşabilen Unimog, daha uzun yolculuklar ve otoyol trafiğine uyum sağlıyor.

Şanzıman: Daha kısa sürede vites değişimi



Vites değiştirme süresini kısaltmak ve aracın yaşam süresini uzatmak adına Mercedes-Benz Unimog'un şanzımanı geliştirilerek performansı arttırıldı. Şanzıman, direksiyon kolunda bulunan EQR'yi (Elektronik Hızlı Geri) içeren milli kumanda kolu ile çalıştırılabiliyor. Sahip olduğu 8 ileri ve 6 geri vites dışında off-road kullanımı için arazi grubunda opsiyonel olarak 2,5 km/s ve 35 km/s arası hızlarda kullanılabiliyor. İstendiğinde otomatik, istendiğinde manuel konumda kullanılabilen şanzıman sürücü için kullanım rahatlığı sağlıyor.