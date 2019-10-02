En köşeli SUV : Mercedes G-Serisi!

Yılların eskitemediği tasarıma sahip olan G Serisi son yıllarda daha da popüler olarak hayatına devam ediyor.

Otomobil en yeni haliyle ilk defa 2018 yılında karşımıza çıktı.

Yeni G Serisi’ni gördüğünüzde ana çizgilerin haricinde eski versiyondan farklı olan tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu detayların en başında farların içinde yer alan yuvarlak gündüz ledleri oluyor.

Otomobilin motor ızgarası da eski versiyona göre daha farklı biçimde, daha yumuşak bir çizgide tasarlanmış.

Yeni G Serisi’nin yanına geçtiğinizde ise yeni tasarımlı jantları yeni ve farklı bir detay olarak öne çıkıyor.

Aracın arkasına göz attığınızda ise o eski çelik kasa görünümlü bagaj kapağı ilk etapta size merhaba diyor.

Arka kısmın sağ tarafından açılan bagaj kapağı içeriye olan eşya yükleme işini kolaylaştırıyor.

G Serisi’nin arka kısmındaki en dikkat çeken unsuru yeni tasarlanmış ve led teknolojisine sahip olan stopları oluyor.

Bu efsanenin sürücü kapısını açmak için anahtardan kapı kilit tuşuna bastığınızda duyacağınız kilit sesi aklınızdan bir daha çıkmıyor.

Sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda ise ilk olarak öne çıkan detay aracın içininde dışı gibi köşeli ve dikine bir tasarım çizgisinde olması.

Markanın MBUX olarak adlandırdığı yeni multimedya sistemi G Serisi’nin kabinini domine etmiş olduğunu fark ediyorsunuz.

Tamamıyla ekran olarak tasarlanan gösterge paneli ve bu panele eklenen ana multimedya ekranı G Serisi’nin her ne kadar klasik bir tasarıma sahip olsa da teknolojiyi de ne kadar benimsediğini resmen gösteriyor.

Aracın sürücü kabininde bu ekranlara ek olarak markanın yeni ya da makyajlı modellerinde sunduğu üç kollu direksiyonu da kendine yer bulmuş durumda.

Ön konsolun tam ortasında geçmiş G Serisi modellerinde de bulunana diferansiyel kilit düğmeleri yer alıyor.

İç mekanda bir diğer farklılık aracın kalorifer menfezlerinde oluyor. Bu parçalarda markanın yeni tasarım diliyle yorumlanmışlar.

Otomobilin iklimlendirme kontrol ünitesinin düğmeleri yeni modellerde olduğu gibi yenilenmiş. Ayrıca alışkın olduğumuz vites kolu yerinde bir touchpad bulunuyor. Bu bölümün etrafında otomobilin bazı sürüş özelliklerini seçebileceğiniz düğmeler yer alıyor.

G Serisi’nin iç mekanında en çok dikkat çeken bir diğer unsur ise aracın ses sistemi oluyor. Mercedes, G Serisi modelinde opsiyonel olarak Burmester ses sistemini kullanıcısına sunuyor. Araç içinde ses sisteminin logosunu taşıyan hoparlörler hem çok şık hem de çok fazlalar…

Otomobilin boyutlarına bakacak olursak 4606 mm uzunluğunda, 1984 mm genişliğinde ve 1969 mm yüksekliğinde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ayrıca otomobilin ağırlığı 2376 kg. Otomobilin bagaj hacmi ise en az 667 litre.

Gelelim test aracımız olan G Serisi’nin motor özelliklerine. G 350 d diye adlandırılan test otomobilimizin motoru 2925 cc hacminde, V6 silindirli dizel bir ünite olarak dikkat çekiyor. Ayrıca ülkemizde dizel motorlu bir G Serisi almak isterseniz de tek motor seçeneği bu.

Bu 3 litrelik dizel ünite 286 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. 9 ileri G-Tronic şanzımanla kombine edilen otomobilin fabrika verisi olarak yakıt tüketimi de 8.0 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Ben aracı kullandığım süre boyunca 13 lt / 100 km’nin altında yakıt tüketim verisi yakalayamadığımı belirtmeliyim. Bunun en temel sebebi ise otomobilin 2 tonun üzerinde bir gövde ağırlığının olması.

Otomobille sürüşe başladığınız andan itibaren abartmıyorum bütün gözler üzerinizde oluyor.

G Serisi’nin tasarımı ve cüssesi sizi trafikteki diğer araçlardan çok kolayca ayırıyor. Bu yüzden dikkatli bakışlar trafik içinde olduğunuz her an üzerinizde oluyor.

3 litrelik dizel motor G Serisi’nin şehir içinde rahat bir biçimde hareket etmesini sağlıyor. Bir önceki versiyona göre daha fazla konfor ve sürüş dinamizmi vadeden süspansiyonlar aracın sürüş karakterini tamamen değiştirmiş diyebilirim.

Otomobilin süspansiyonlarındaki farklılığını hem sakin kullanımlarda hem de tempolu kullanımlarda rahat bir biçimde gözlemledim. Kesinlikle yeni G Serisi eski versiyondan daha konforlu ve daha kontrollü olmuş. Ancak off-road kabiliyetiyle alakalı herhangi bir deneme yapma şansım olmadığı için yorum yapamıyorum.

G Serisi ülkemizde G500 ve G63 AMG benzinli motor seçenekleriyle, G350 d dizel motor seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Test aracımızın teknik özelliklerine sahip olan bir G Serisi almak isterseniz 1 milyon 365 bin 700 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. He bir de bu otomobilin ekstra donanımları da var…