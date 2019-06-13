En küçük AMG motoru 415 beygir güç üretecek!

Mercedes markasının performanslı otomobillerine verdiği isim olan AMG, kompakt modellerde kullanılan 2 litrelik motorunu güncelledi. Günümüzde A35 AMG, modelinde en güncel haliyle 306 beygirlik versiyonu bulunan bu motor, bir önceki A Serisi’nin AMG versiyonunda tam 381 beygir güç üretimine sahipti.

A Serisi ile birlikte kompakt sınıfta yer alan CLA, GLA gibi modellerinde AMG versiyonlarında kullanılan bu motor yeni A45 ile birlikte tam 415 beygir güç üretecek. 2 litrelik 4 silindirli bir motora göre oldukça güçlü olan bu ünitenin maksimum torku da 500 Nm!

Önceki nesil AMG 45 ile bu motoru karşılaştırdığınıda M139 yani yeni nesil motor 180 derece döndürüldü. Turbo ve egzoz manifoltları motorun geriye dönük kısmına geçmiş oldu. Egzoz manifoltunda da yenilikler bulunuyor. Motordaki aşınmanın minimum olması için 0w20 kalınlığında yağ kullanılmasını marka öneriyor.

Motorun bu güce ulaşması sonucunda benzin ve yağ pompalarında da yenilikler olmuş. Ayrıca aracın yağ ve su soğutma sisteminde de güncellemeler var. Forged diye adlandırılan basınca dayalı pistanolar, ekstra güçlü krank ve AMG’nin mühendislerinin güncellediği şanzıman motorun alıştığımız 2 litrelik AMG motorundan olabiliğince farklılaştığını gösteriyor.

Mercedes-AMG Motor Geliştirme Sorumlusu Ralph Illenberger Car Sales’a yaptığı açıklamada, “Daha fazlasının olmasını sağlayacak yerimiz var! Ama 415 beygirlik güç özellikle sokaklar için gerçekten yüksek bir değer. Bu bir rekabet geleceğin ne getireceğini göreceğiz.” dedi.