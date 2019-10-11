En lüks SUV Türkiye’de

Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum “Lüks Mimarisi” üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, “’Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı'' diye konuştu.

Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal “Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkartarak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir''dedi.

Yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor.