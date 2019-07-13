En özel Ferrari modelleri

Ferrari SP1 (2008)

Adından da anlaşılacağı gibi markanın 2008 yılında tanıttığı ilk özel üretim vizyonu otomobili idi SP1. Japon otomobil kolleksiyoneri Junichiro Hiramatsu için üretilen otomobil F430 modelinin temelleri üzerine inşa edilmiş. Ancak otomobilin gövdesi iki renk olarak tasarlanmış. Tavan ve tavan sütunları siyah renk gövde rengi ise efsane Ferrari kırmızısı. Ayrıca tamponlardaki ve yan eteklik kısmındaki parçalar da karbon fiber. Son olarak kapı arkasında geniş hava girişleri yer alıyor. Otomobilin tasarımı Leonardo Fioravanti’nin 1998 model F100 konseptinden esinlenerek geliştirilmiş.

Ferrari P540 Superfast Aperta (2009)

SP1’den sadece 1 yıl sonra üretilen bu eşssiz Ferrari ise önden motorlu model olan 599 GTB’nin üzerine geliştirilmiş. Amerikalı Edward Walson için hazırlanan otomobilin tasarlanmasında Walson da katkıda bulunmuş. P540 markanın 1968 model Golden Roadster’ından esinlenerek tasarlanmış.

Ferrari Superamerica 45 (2011)

Ferrari’nin özel üretim serisinin üçünsü olan Superamerica 45, 599 GTB üzerine inşa edilmiş bir model. Bu otomobil Ferrari’nin önemli müşterilerinden biri olan ve seri Ferrari müşterisi diye tabir edilen Peter Kalikow için özel olarak üretildi. Otomobilin model isminde yer alan 45 de Kalikow’un 45 yıllık Ferrari müşterisi olmasından dolayı kullanılıyor. Otomobilin en dikkat çeken özelliği ise karbon fiber tavanın hareketli olarak kullanılıyor olması. Bu tavan bir tente gibi açılıp bagajın üzerinde duruyor.

Ferrari SP12 EC (2012)

Ferrari’nin özel otomobillerinin müşterileri arasında popüler kişilerde var. SP12 EC modeli Ferrari’nin en çok bilinen özel üretim modeli bunun sebebi ise ünlü şarkıcı Eric Clapton’a özel olarak üretilmesi. Bu otomobil tasarlanırken 512 Boxer modelinden esinlenildi ancak aracın kalbinde, alt yapısı 458 Italia modeli olduğu için V8 silindirli motor yer alıyor.

Ferrari F12 TRS (2014)

Ferrari’nin F12 Berlinetta modelinin üzerine ilk inşa ettiği Special Projects otomobili F12 TRS. Bu otomobilin dış tasarımı tamamıyla 1957 model 250 Testa Rossa’dan esinlenilerek tasarlanmış. Otomobilin öne konumlandırılan motoru özel tasarım olan şeffaf motor kaputundan görünüyor. Ayrıca gövdedeki krom ve karbon fiber detaylar F12 TRS’nin özel olduğuna işaret ediyor.

Ferrari SP America (2014)

Bir diğer F12’den türetilen model de SP America. Amerikalı otomobil meraklısı Danny Wegman için geliştirilen bu otomobil tasarım konusunda bir diğer efsane Ferrari modeli olan 250 GTO’dan izler taşıyor. Bu izler özellikle otomobilin stoplarının olduğu bölümden fark ediliyor. Otomobil 6.3 litrelik atmosferik V12 motora sahip ve tam 740 beygir gücünde.

Ferrari SP FFX (2014)

Ferrari Special Products ekibinin en yoğun yılı sanırım 2014 idi, çünkü bu yıl içinde 3 adet özel ve eşsiz otomobil ürettiler. SP FFX ise markanın Japon otomobil kolleksiyoneri Shin Okamato için özel olarak ürettiği bir model. Bu otomobilde F12 temelleri üzerine inşa edilmiş. Aracın yeniden tasarlanan ön tamponu, ön ve arka çamurlukları ise dikkat çeken unsurlar arasında. En çok dikkat çeken bir diğer detay ise gövde üzerindeki beyaz renkli parçalar.

Ferrari SP 275 RW Competizione (2016)

Bir diğer F12 Berlinetta üzerine geliştirilen Ferrari SP otomobiline hoş geldiniz. Amerikalı dişçi Rick Workman tarafından tam 3-4 milyon dolar aralığında bir rakama satın alındı! Otomobilin tasarımı 1965 yılında LeMans kazanan Ferrari olan 275 GTB/C Speciale’den esinlenilerek geliştirildi. Ayrıca otomobilin kalbinde ise F12tdf motoru yatıyor. 20 inç boyutundaki özel tasarımlı jantlarda işin ekstrası…

Ferrari 458 MM Speciale (2016)

Aslında Ferrari SP otomobillerinin İngiliz fanatikleri pek yoktur ama 458 MM Speciale buna bir tepki olarak gösterilebilir. Bu SP otomobili tamamıyla 458 Speciale’nin üzerine kurulmuş karbon fiber ve alüminyumdan oluşan bir yapıya sahip. Bu otomobil geliştirilirken ilham kaynağı olarak 288 GTO tercih edilmiş. Otomobilin gövdesi sedefli beyaz renge boyanmış ve iç kısmı tamamen kahverengi deri ile kaplı.

Ferrari SP38 Deborah (2018)

İsviçreli otomobil koleksiyoneri Ronnie Kessel için 488 GTB’nin üzerine geliştirilmiş ve 2018 yılında Villa d’Este’de tatılmış olan otomobilin tasarımında Ferrari F40’tan esinlenilmiş. SP38 Deborah ismi ise markanın kırmızı boyasının katmanlarından gelen bir isim.

Ferrari SP3JC (2018)

Saf ve uzlaşılması zor bir otomobil tasarlanmasını isteyen Ferrari müşterisi için SP3JC isminde bir model tasarlandı. F12tdf üzerine geliştirilen bu özel otomobil markanın 1950 ve 1960 yıllarındaki V12 motorlu üzeri açık modellerinin renklerine sahip.

Ferrari P80/C (2019)

Markanın ürettiği en güncel SP otomobili. 2019 yılında düzenlenen Goodwood Festival of Speed organizasyonun da ortaya çıktı. Otomobil 488 GT3 yarış otomobili temelleri üzerine inşa edilmiş. 1966 Dino 206 S ve 330 P3/P4 modellerinden esinlenilerek Ferrari’nin tasarım merkezinde geliştirilmiş. Sadece pist kullanımı için uygun olan bu özel otomobilin bu sebepten ötürü farları ve stoplar oldukça küçük olarak tasarlanmış. 3.9 litrelik turbo beslemeli V8, 488 GT3 motoruna sahip olan otomobil 661 bg güç üretiyor.