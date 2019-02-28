En şık ve en dikkat çekici iç mekanlar

Lexus LFA

Japon premium otomobil üreticisi Lexus’un Formula 1 otomobillerine benzeyen V10 motorlu, efsane motor sesine sahip olan modelinin bir diğer özelliği de kabini. Lexus kabin içinde birden fazla kaliteli ve pahalı materyal kullanmış. Bunların başında deri ve karbon fiber geliyor. Ayrıca dijital gösterge paneli direksiyonun hemen arkasında ve yuvarlak bir çerçevenin içinde tüm bilgileri kullanıcısına sunuyor!

McLaren 720S

İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren’in en güncel modellerinden biri olan 720S’in de iç mekanı oldukça iddialı. Sport sürüş moduna geçiş yaptığınız zaman değişen gösterge tablosu, deri, alkantara ve karbon fiber ile bezenmiş bileşenler ve konsolun tam ortasında yer alan dikey dokunmatik ekran otomobilin ne kadar fütüristik bir iç mekana sahip olduğunu kolayca gösteriyor.

DS 5

PSA Grubu’nun premium markası olan DS’in 5 modelini ülkemizde de yollarda görebilirsiniz. Bu otomobilin iç mekanına göz attığınızda parçalı cam tavanı, bir uçak kokpitinden esinlenerek tasarlanmış olan orta ve ön konsol hemen dikkatinizi çekiyor. Bu mekanda kullanılan yumuşak plastik ve deri malzemeler ise beklediğinizden daha kaliteli…

Tesla Model 3

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın herkesin sahip olabilmesi için tasarladığı, kompakt otomobilinin adı Model 3. Otomobilin iç mekanı ise markanın ürün gamında bulunana Model X ve Model S gibi iddialı biçimde minimalist. Tek ve üyük bir multimedya ekranı etrafında tasarlanan kabinde araç ile ilgili her şeye bu ekran üzerinden ulaşabiliyorsunuz…

BMW i3

Markanın ilk tam elektirkli modeli olan i3, tasarımı ve teknolojisinin haricinde iç mekan tasarımı ve kabinde kullanılan malzemelerle de dikkat çekiyor. Otomobilin alçalan ve yükselen

tasarıma sahip olan ön konsolu eşya gözleri oluşmasını sağlıyor. Bir büyük ve bir küçük lcd ekran otomobilin teknolojik duruşunu gösteriyor. Konsol ve iç mekanda ahşap, deri ve çıplak karbon fiber malzemelere yer verilmiş.

Ford GT (2.Nesil)

Ford markasının spor otomobili olan efsane GT40’ın ikinci nesli olan 2005 yılında Amerika ve Avrupa yollarına çıkan otomobili GT’nin de iç mekanı dışı kadar iddialı. Oldukça alçağa konumlandırılan oturma pozisyonu, sanki değiştirmesi çok zormuş gibi gözüken vites kolu, retro diye adlandırdığımız göstergeler ve konsol üzerindeki düğmeler GT’yi oldukça farklılaştırmış. Yeni jenerasyon GT’de de bazı izler var ama bu model kadar retro detaylar yeni modelde kullanılmadı.

Mercedes-Benz S-Serisi

Markanın amiral gemisi olan S-Serisi sıfatına uygun olan iç mekanıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. 12.3 inç boyutunda iki lcd ekranın kullanıldığı ön konsolda otomobilin tüm bilgilerine ve detaylarına bu ekranlar üzerinden erişebiliyorsunuz. Ayrıca araç içinde kullanılan ortam aydınlatma da bir otomobilden çok bir yolcu uçağının birinci sınıf yolcular için ayrılmış olan bölümünde olduğunuzu hissettiriyor.

Pagani Huayra

İtalyan, butik, hiper spor otomobil üreticisi Pagani’nin iki modelinden biri olan Huayra bir iç mekandan çok kullanıcısına sanat eseri kıvamında kabin sunuyor. Deri, alkantara, karbon fiber gibi materyallerle bezenmiş iç mekan, alüminyum detaylarla da desteklenmiş.