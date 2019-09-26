En sportif Audi Q3

Q3 modelinin coupe SUV formunda olan versiyonu Sportback’in en hızlı versiyonu ortaya çıktı. RS Q3 Sportback; 2.5 litrelik, 5 silindirli turbo beslemeli motora sahip. Bu motor 400 beygir güç ve 480 Nm tork

üretiyor. RS Q3 Sportback’in aktarma organı ise 7 ileri S Tronic şanzıman yerine getiriyor. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşırken maksimum olarak 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Ancak sürücünün

isteği doğrultusunda elektronik hız limiti kaldırılıp aracı 280 km/s hıza ulaştırabiliyorsunuz.

Otomobil standart Q3 Sportback’e göre daha sportif body-kit ile dikkat çekiyor. Motor ızgarasının parlak siyah renkte olması ve 10 mm daha yere yakın olan gövdeyi aracın yüksek performanslı fren kitleri

destekliyor. RS Q3 Sportback kullanıcısına opsiyonel olarak monoblock alüminyum fren kaliperleri ve seramik fren disklerini sunuyor. Bu opsiyonlu fren diskleri standart versiyona göre önde 380 mm arkada da

310 mm daha geniş. RS Q3 Sportback opsiyonları arasında Dinamik Şase Kontrol ve RS spor süspansiyon satın alınabiliyor.

RS Q3 Sportback’in arkasına bakarsanız alçalan tavandan dolayı dar bir arka camla karşılaşıyorsunuz. Bu tasarım detayından dolayı daha çıkık olarak görünen stopların olduğu bölüm ön tamponla benzer tasarıma sahip olan arka tamponla tamamlanmış. Arkada yer alan elips şeklindeki çift egzozlar da RS otomobillerin birçok modelinden bu modele miras.

Otomobilin servis edilen iç görsellerinde ise RS logolu koltukları göze çarpıyor. Ayrıca araç içinde kullanılan karbon fiber desenli trimlerde dışarıdaki agresifliği içeriye tam anlamıyla yansıtmış.

RS Q3 Sportback Ekim ayı itibariyle Avrupa’da satışa sunulacak.