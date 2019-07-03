En sportif Egea!

Fiat’ın Türkiye’de üretim tüm Avrupa’ya sattığı otomobili olan Egea, yeni donanım paketleriyle dikkat çekiyor. Birden fazla tasarımsal detayı bünyesinde barındıran yeni donanımlı Egea modellerinden bu defa Sport paketli versiyonla birbirinden güzel bir hafta geçirdim.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde kardeşlerinden hemen ayrılacak detaylara sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Otomobile önden baktığınızda parlak siyah renkli motor ızgarası farklılığın ilk detayı oluyor. Ön tampon altındaki dil dediğimiz bölüm ise standart modellerde yok ve sadece Sport modeline özel.

Aracın yanına geçtiğinizde ise parlak siyah renkli cam çerçeveleri, ayna kapakları dikkat çekiyor.

Bu detayların haricinde yan kısımda marşpiyeller de Egea Sport’a özel ayrıca siyah ve gir renkli 18″ jantlar da Sport donanımda dikkat çekiyor.

Egea Sport’un arkasına geçtiğinizde ise karşınıza büyük bir rüzgarlık ve sportif bir arka tampon çıkıyor. Aslında arka tampon yapı olarak aynı olsa da kullanıla difüzör görselliğini farklılaştırmış. Şunu da belirtmek isterim bence arka tampon detayı Egea’yı biraz kaba göstermiş.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise beyaz dikişli deri kaplı direksiyon standart versiyondan Sport’u farklılaştırmış. Ayrıca Egea’nın Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpiti ve özel koltukları diğer kardeşlerinden aracın ayrılmasını sağlıyor.

Peki ya motorunda bir farklılık var mı(?), diye sorduğunuzu duyuyor gibiyim! Ne yazık ki yok. 1.6 litrelik Multijet2 isimli 120 hp güç ve 320 Nm tork üreten motor Egea Sport’ta görev yapıyor.

Aracın aktarma organı ise 6 ileri çift kavramalı şanzıman yerine getiriyor.

Otomobilin boyutları ve bagaj hacmi ise standart Egea HB ile aynı. Yani Egea Sport 4.532mm uzunluğunda, 1.792 mm genişliğinde ve 1.497 mm yüksekliğinde. Bagaj hacmi 520 litre ve toplam ağırlığı da 1205 kg. Aracın 2.637 mm’lik dingil mesafesi olduğunu da belirteyim.

Otomobilin sürüşüne geçtiğinizde ise işler 18 inçlik jantlar ve ince profilli lastiklerle biraz sertleşmiş. Ancak süspansiyonlarda, direksiyonda, aracın gaz tepkisinde, şanzımanda bir değişiklik yok.

Sürüş esnasında otomobilin kırmızı rengi ve sportif tasarımı çok dikkat çekiyor. Görenlerin bir kez daha baktığını açıkça belirtebilirim. Kırmızının haricinde yeşil, mat gri ve mavi gövde renklerine de sahip olduğunu belirtmeliyim.

Egea Sport ülkemizde 1.6 E-Torq benzinli ve 1.6 Multijet2 dizel motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Her iki alternatifi de otomatik şanzımanlarla satılan otomobilin fiyatı ülkemizde ilk satışa sunulduğu tarih olan mart ayında 77 bin TL idi. Bugün ise otomobilin resmi fiyatı internet sitesinde yayınlanmadığı için size kesin bir bilgi veremiyorum. Ancak 30 haziranda sona eren ÖTV indiriminin etkisiyle birlikte test aracımızın özelliklerinde olan bir Egea Sport yaklaşık olarak 120 bin TL civarında bir etiket fiyatına sahip olabilir.