En sportif Hyundai Tucson kaç para?

Tucson N Line Türkiye’de sadece 1.6 litrelik dizel motor, 4×4 çekiş sistemi ve DCT şanzıman kombinasyonuyla satın alınabilecek. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line'ın sadece bir başlangıç olduğu, daha sonra birçok modelde benzer sportif ögelere yer verileceği planlanıyor.

N Line; Türkiye'de mevcut bir donanım seviyesinin gövde kiti olmak yerine, alternatif bir donanım olarak sunuluyor. Ana strateji olarak; N-Line modeli için dengelenmiş bir lansman fiyatı politikası ile üst donanım paketlerinde Elite ve Elite Plus arasında bir alternatif yaratılırken, en üst donanım seviyesi olan Elite Plus modelinin prestiji ve ikinci el değeri de korunuyor.

N Line donanımı Tucson’a daha sportif ve aerodinamik bir body kit sunuyor. Ayrıca bu donanımla birlikte Elite modeline ek olarak Full LED ön farlar, LED arka stoplar, akıllı bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu gibi tasarım ve konfor öğelerini de Tucson’da kullanıcısına sunuyor.

Tucson N-Line, güncel versiyondan farklı olarak, dış tasarımdaki petek tarzı ön ızgara, siyah eklentilere sahip ve bumerang şekilli gündüz sürüş farları ile süslenen ön tampon ve 19 inç'lik parlak siyah jantlarla sunuluyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli özel tasarım siyah döşeme ile sunulan koltuklar sizi karşılıyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra perfore deri direksiyon simidi, sportif alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor.

N Line sadece otomobili görsel olarak sportif bir noktaya taşımamış. Bu donanıma özel otomobilin yayları arkada yüzde 5, önde ise yüzde 8 daha sert olarak ayarlanmış. N modellerine özel bir renk olan “Gölge Gri”, Tucson'un renk paletinde de yerini alıyor ve 4 farklı renk ile satışa sunuluyor.

1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4×4 çekişli Tucson N-Line; 281.500 TL'lik tavsiye edilen liste fiyatına ek olarak lansmana özel 5.500TL'lik nakit desteği ile birlikte 276.000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı fiyata sahip oluyor.