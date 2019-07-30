Enerjilerini pistte attılar!

Türkiye'de sadece 2018 yılında 428 bin 311 adet trafik kazası meydana geldi ve bunların 194 bin 928'i sürücü hatası kaynaklı. Bunların da büyük bir çoğunluğu aşırı hızlı araç kullanma. Ne yazık ki ülkemizde aşırı hız, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında geliyor. Intercity ise her ay gerçekleştirdiği Pist Günleri etkinliğiyle otomobil ve motosikletleriyle cadde ve otoyollarda yüksek hızda araç kullananlar için güvenli bir seçenek sunuyor.

2013 yılından bu yana yarış heyecanını yaşamak isteyen amatör ve profesyonel pilotları piste çekmeye devam eden Intercity, İstanbul Park Pisti'ni hız tutkularının kullanımına açarak “Caddede Olmaz Piste Gel” sloganıyla bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişiyi kendi otomobilleriyle ağırladı.

Pist Günleri kapsamında hız tutkunu sürücüler, Intercity İstanbul Park'ın 5 bin 378 metre uzunluğundaki pistinde 20'şer dakikalık seanslar halinde kendi araçlarını kullanabiliyorlar. Dünyanın en güvenli pistlerinin başında gelen Intercity İstanbul Park Pisti'nde bir seansta maksimum 40 otomobil bulunabiliyor ve piste çıkacaklar için önceden gerçekleştirilen güvenlik toplantısında sürücülere uymaları gereken kurallar ile dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler de veriliyor.