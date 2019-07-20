Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eniştelere müjde!

Ay sonuna dek yapılacak alımlarda ÖTV’yi karşılayan Fiat Professional, Fiorino ve Doblo ailesinin Combi versiyonlarında bir kampanyaya imza atıyor. Kampanyada ayrıca, Combi versiyonlarda 1.99 sabit faizli kredi imkanı da sunuluyor.

Sozcu.com.tr
14:33 -
Haberler Otomotiv
Eniştelere müjde!

Fiat Professional, Temmuz ayında düzenlediği kampanyalarla Fiat Fiorino ve Fiat Doblo'nun Combi versiyonlarında, ÖTV'yi karşılıyor.

Fiorino ve Doblo ailesinin Combi versiyonlarında sunulan “ÖTV Bizden” kampanyası, ÖTV teşviklerinin son bulduğu Temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Türkiye’de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olan Fiat Doblo ve segmentinin yaratıcısı Fiorino'nun Combi versiyonlarda yüzde 1.99 sabit faizli kredi imkanı da ay boyunca bir Fiat Professional sahibi olmayı isteyenleri bekliyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more