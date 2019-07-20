Eniştelere müjde!

Fiat Professional, Temmuz ayında düzenlediği kampanyalarla Fiat Fiorino ve Fiat Doblo'nun Combi versiyonlarında, ÖTV'yi karşılıyor.

Fiorino ve Doblo ailesinin Combi versiyonlarında sunulan “ÖTV Bizden” kampanyası, ÖTV teşviklerinin son bulduğu Temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Türkiye’de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olan Fiat Doblo ve segmentinin yaratıcısı Fiorino'nun Combi versiyonlarda yüzde 1.99 sabit faizli kredi imkanı da ay boyunca bir Fiat Professional sahibi olmayı isteyenleri bekliyor.