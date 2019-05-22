Enterprise’dan İş Bankası müşterilerine indirim

Enterprise Türkiye, 30 Mayıs tarihine kadar İş Bankası müşterilerine özel tüm araç gruplarında yüzde 40 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca İş Bankası müşterileri, 30 Mayıs tarihine kadar Enterprise'ın İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Trabzon ve Samsun ofislerinden 119 TL karşılığında dizel Fiat Egea kiralama şansı yakalıyorlar.

İş Bankası müşterileri, kampanyalara Enterprise’ın web sayfasındaki alana İş Bankası kartlarının ilk 6 hanesini girerek işlem yapmak suretiyle dahil olabiliyorlar. Kampanya kapsamında sınırsız katılım sağlanabiliyorken, tek seferde maksimum 28 günlük kiralama yapılabiliyor.