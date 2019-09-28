Erkek sürücülerin dikkati kadınlara göre daha çabuk dağılıyor…

Günümüz trafiğinin en ciddi sorunlarından biri dikkati dağılmış sürücüler. Özellikle akıllı telefonların daha fazla hayatımıza girmesi ve yoğun trafikte araç içinde sıkılmak yerine cep telefonu kullanmak, sürücülerin dikkatini dağıtan sebepler arasında. Amerika’da yapılan bu araştırma ise kadın sürücülerin mi yoksa erkek sürücülerin mi dikkatinin daha çabuk dağıldığını bizlere gösteriyor.

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın bir çok yerinde de kadın sürücülere karşı ön yargılı yaklaşılıyor. Erkek sürücülerin çokluğu insanların dikkatini kadın sürücülerin üzerine çekiyor ve “kadın sürücü kötü kullanır”

psikolojisi erkek sürücülerin hatalarının daha fazla tolere edilmesini sağlıyor. Aslında erkekler kadınlardan daha kötü otomobil kullanıyorlar ve bu araştırmada bu durumu kanıtlar nitelikte.

18-65 yaş aralığında 2214 sürücünün katıldığı araştırmada sürüş esnasında dikkati dağılan insanların yüzde 70’inin erkek olduğu sonucu ortaya çıkmış. Araştırmaya katılan erkek sürücülerin yüzde 22’si sürüş

esnasında cep telefonu kullanmış ve yüzde 74’ünden fazlası da bu durumda dizleriyle direksiyonu kontrol etmeye çalışmış. Ek olarak direksiyona sıkıştırılan telefondan video izleyenler araştırmaya katılanların

yüzde 70’ini oluşturuyor. Ancak erkekler kadınlara göre yüzde 260 olarak yayalara daha çok dikkat ediyormuş.

Kadın ve erkek sürücülerin neredeyse eşit olduğu alan ise sıcak yiyecek ve içecek tüketirken otomobil kullanmak olmuş. Erkeklerin yüzde 58.9’u, kadınların ise yüzde 58.2’si bu eylemi sürüş esnasında gerçekleştirmişler.