Euromaster Türkiye’de büyümeye devam edecek!

Euromaster, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı kapsamında çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle buluştu. “Gelişime Devam” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılına ilişkin hedef ve stratejiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, 2018'de önemli projelerin altyapısının tamamlandığını belirterek, bu yıl odaklanacakları çalışmalar arasında yer alan “dijital dönüşüm projesi” hakkında bilgiler verdi. Müşteri yolculuğunu geliştirmek, bununla birlikte servis noktalarını daha verimli hale getirmek için teknolojiye ve müşteri beklentilerine ayak uydurmanın önemini vurgulayan Penalba “Müşteri beklentileri ve teknoloji sürekli gelişiyor, değişiyor. Biz de bu beklentileri karşılamak için dijital dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bu sayede müşterilerimize ve franchise noktalarımıza sunduğumuz servis deneyimini optimize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Servis noktası sayımızı beş yıl içinde 200'e çıkartacağız

2017 ve 2018 yıllarında toplamda 50 yeni servis noktasının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Penalba, “Türkiye potansiyeline her zaman güvendiğimiz bir ülke oldu. Bize güvenen

franchiseelerimizden, iştiraki olduğumuz Michelin Grubu'ndan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle; perakende ve filo müşterilerimiz tarafında öncelikli olarak tercih edilen servis ağı olmayı hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'deki büyümemizi sürdürmeyi ve servis noktası sayımızı beş yıl içinde 200'e çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.