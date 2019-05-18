Europa Orient Rallye 14. Kez İstanbul’dan start aldı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, TÜVTÜRK'ün desteğiyle düzenlenen '14. Europa Orient Rallye – Dostluk ve Barış Rallisi' takımları Türkiye'de. Almanya'nın Heilbronn şehrinden 11 Mayıs'ta start alan araçlar Avrupa üzerinden geçerek, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda buluştu.

17 Mayıs Cuma günü Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Dış İşleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören'in katıldığı törenle Türkiye etabının startı verildi. Ralli'nin rotasına bu yıl dünya için önemli bir kültürel değere sahip, dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe de eklendi. Takımlar İstanbul'dan sonra, Zonguldak, Ankara, Samsun rotası üzerinden Gürcistan ve İran'a geçecekler ardından 25 Mayıs'ta tekrar Türkiye gelerek Göbeklitepe ve Mersin rotasını izleyerek yarışın tamamlanacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecekler.

İstanbul startında konuşan TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, “Dostluk ve Barış Rallisi'nin 8 yıldır destekçisiyiz. TÜVTÜRK olarak böyle güzel bir organizasyona destek vermemizin amacı, araç muayenesinin ve bakımının önemini anlatmanın yanı sıra ralliye katılan yarışmacılara ülkemizi ve güzelliklerini tanıtmak. Dünyanın en eğlenceli rallilerinden biri olarak adlandırılsa da, otomobillerin özellikleri ve geçtiği parkurlar olarak değerlendirdiğinizde yüksek düzeyde dayanıklılık isteyen bir yarış. Ralli genelindeki araçların hepsi 20 yaşın üzerinde. Ancak modelleri ve yaşları ne olursa olsun, bakımlı ve muayenesi tam araçların, kusursuz bir şekilde, 11 bin kilometre yapabildiğini görüyoruz” dedi.

1111 Euro'nun altında araçlar katılıyor

Kurallara göre, değeri 1.111 Euro'nun altında eski araçlar katılabildiği rallide takımların güzergah boyunca otoyola çıkmalarına izin verilmiyor. Zaman ya da hıza dayalı bir mücadelenin olmadığı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışmacılar rota üzerinde belirlenen sosyal ödevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nın da destek verdiği rallide bu ödevleri en başarılı yerine getiren takım birinciliği elde ederken, diğer tüm takımlar ikinci ilan ediliyor.