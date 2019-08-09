Europcar’dan şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti

Şirketin şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetleri, düzenli olarak yapılan iş seyahatlerinde kiralanan aracı kullanmak istemeyen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikken, aynı zamanda gidilen lokasyona dair yol bilgisine sahip bir şoför tarafından daha rahat ve güvenli bir yolculuk geçirilmesini de sağlıyor. Tecrübeli ve profesyonel şoförlerle verilen bu hizmet kapsamında hem müşterinin kendisi hem de misafirleri havalimanları, oteller ya da belirtilen adreslerden alınarak, gidilecek lokasyonlara konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştirmeyi ilke edindiklerini belirterek, bu doğrultuda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Europcar'ın İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerinde başlayan şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetleri, müşterileri trafik stresinden kurtarırken, park yeri ya da adres arama gibi sorunların da önüne geçiyor.