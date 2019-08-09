Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Europcar’dan şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti

Europcar, filosunu yeni araçlar ve teknolojilerle donatırken, müşterilerine daha rahat ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak adına mevcut hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr
10:07 -
Haberler Otomotiv
Europcar’dan şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti

Şirketin şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetleri, düzenli olarak yapılan iş seyahatlerinde kiralanan aracı kullanmak istemeyen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikken, aynı zamanda gidilen lokasyona dair yol bilgisine sahip bir şoför tarafından daha rahat ve güvenli bir yolculuk geçirilmesini de sağlıyor. Tecrübeli ve profesyonel şoförlerle verilen bu hizmet kapsamında hem müşterinin kendisi hem de misafirleri havalimanları, oteller ya da belirtilen adreslerden alınarak, gidilecek lokasyonlara konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştirmeyi ilke edindiklerini belirterek, bu doğrultuda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan

Europcar'ın İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerinde başlayan şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetleri, müşterileri trafik stresinden kurtarırken, park yeri ya da adres arama gibi sorunların da önüne geçiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more