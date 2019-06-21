Europcar’dan Türkiye’de bir ilk!

Europcar, filosundaki araçlara yeni bir teknoloji olan Drivee cihazını entegre etti. Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “Connected Car” sistemini uygulayan ilk günlük araç kiralama firması olduklarını belirterek, amaçlarının teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak müşterilerine hem güvenli ve konforlu sürüş hizmeti sunmak hem de acil durumlarda beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak olduğunu ifade etti.

KAZAZEDEYE OTOMATİK AMBULANS DESTEĞİ



Drivee şirketi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Drivee cihazlarının Europcar araç filosundaki bütün araçların ön camında dikiz aynasının bulunduğu bölgeye montajlarının yapıldığını kaydeden Fidan, sistemin nasıl çalıştığı ve sunulan hizmetlerle ilgili olarak şunları söyledi;

“Öncelikle, bütün araçlarımıza entegre edilen bu sistem sayesinde gelen tüm çağrılar tek bir noktaya ulaşıyor. Sistem aynı zamanda canlı destek imkânı da sağlıyor. Drivee cihazı, müşterimizde bulunan aracın kazaya karışması durumunda otomatik olarak bunu algılayarak, Çağrı Merkezi'nin araç içerisine sesi bağlamasını sağlıyor. Sürücü ya da yolcular bu sayede yardım taleplerini anında canlı olarak iletebiliyor. Eğer ambulansa ihtiyaç var ise olay yerine en yakın ambulansa durum bildirilerek, kazazedelere ilk yardımın ulaştırılması sağlanıyor.”

İKİ BUTONLA ACİL SAĞLIK VE YOL YARDIMI

Kaza dışında araç içerisinde yaşanabilecek sağlık sorunları ya da arıza durumlarında da bu sistemin devreye alınabileceğini aktaran Fidan, “Drivee cihazı üzerinde kırmızı ve yeşil olmak üzere iki adet buton

yer alıyor. Kırmızı buton; kazadan bağımsız olarak sürücünün ya da yolculardan birisinin kalp krizi vb. sağlık sorunuyla karşılaşması halinde, butona basarak ambulans çağırmasına imkân veriyor. Yeşil buton ise; herhangi bir nedenle kiralanan araç yolda kalırsa sürücünün yol yardımı alması için tasarlandı. Bu durumda çağrı merkezi yine araç içerisine bağlanarak, sorunu ilgili departmanlara lokasyonla beraber kolayca iletebiliyor. Böylece, uzaktan müdahale edilebilirken, gerekli durumlarda aracın bulunduğu konuma gidilerek de arızanın giderilmesi sağlanıyor” diye konuştu.

CONCIERGE HİZMETİ

Europcar araçlarında yer alan “Connected Car” uygulaması, aynı zamanda sürücülerin ihtiyaç duyabileceği concierge hizmetini de içerisinde barındırıyor. Fidan, müşterilerinin bu özellik sayesinde belirli bir

ücret karşılığında uçak biletinden kuru temizlemedeki kıyafetlerin alınmasına kadar farklı birçok servisten yararlanabileceklerini söyledi. Araç kiralama sektöründe Türkiye'de ilk defa bu kapsamda bir hizmet anlayışının ortaya konduğunu aktaran Fidan, amaçlarının müşterileri için hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra onların ihtiyaçlarına en pratik çözümler sunmak olduğunu kaydetti.

OPERASYONEL FAYDALARI

Fidan, Drivee cihazlarının sürücüler tarafından hiçbir nedenle çıkarılmaması gerektiğinin altını çizerek, sökülmesi durumunda aracın çalınma uyarısının devreye girdiğini ve bu bilginin anında merkeze

ulaştığını belirtti. Drivee sisteminin müşterilerine güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlamasının yanı sıra Europcar'a da kilometre kontrol takibi, MTV, kasko, lastik ömrü, trafik cezası takibi, HGS düzenlemesi gibi operasyonel kolaylıklar sağladığını da ekledi.