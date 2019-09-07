Eylül ayı otomobil fırsatları

BMW’DEN EYLÜL AYINA ÖZEL FIRSATLAR

BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.

Eylül ayında geçerli olan kampanya süresince %0 Faiz ile % 100 elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, yeni bir BMW i3'e sahip olan sürücülere özel orijinal BMW i aksesuarı olan şarj kablosu ve ChargeNow üyelik kartı hediye ediliyor.

Yeni BMW X1, Eylül ayına özel 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi avantajı ile BMW tutkunlarını showroomlara bekliyor. Ayrıca diğer BMW X modellerinde sunulan avantajlı fiyatlar ve takas fırsatları, BMW X5 modelinde 25.000 TL'ye, BMW X3'te ise 20.000 TL'ye varan cazip takas desteği ile devam ediyor.

VOLKSWAGEN TİCARİ’DEN AYA ÖZEL FAİZ VE İNDİRİM

Eylül ayına özel kampanya süresince, Caddy modelleri yüzde 10'a varan, Caravelle ve Transporter modelleri yüzde 6'ya, Amarok modelleri ise yüzde 8'e varan indirimlerle satın alınabiliyor. Ayrıca kampanya süresince Yeni Crafter Panel Van, Okul ve Servis modellerine de eylül ayına özel belirlenen indirimler ile sahip olmak mümkün.

Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,59” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor.

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SEAT FAİZLERİ SIFIRLADI!

Seat'ın %15'lik ÖTV artışından etkilenmeyen Leon 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Style versiyonu hurda indirimi ile 133 bin TL tavsiye edilen fiyattan başlıyor. Bu fırsata ek olarak kredi kullanmak isteyen müşteriler için tüm Leon modellerinde geçerli 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile sunulan özel taşıt kredisi bulunuyor.

Seat'ın SUV ailesinin ilk modeli olan Ateca'nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu ise hurda indirimi ile 195 bin 600 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı ve hurda indirimli anahtar teslim fiyata sahip. Bu fırsatlara ek olarak kredi kullanmak isteyen müşteriler için Ateca modellerinde geçerli 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile sunulan özel taşıt kredisi bulunuyor.

Ibiza ve Arona modellerinde ise 40 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi sunulurken Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style kampanyalı ve hurda indirimli tavsiye edilen fiyat listesinde 104 bin 400 TL'den, Arona 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S FR ise tavsiye edilen kampanyalı ve hurda indirimli fiyat listesinde 141 bin 000 TL'den başlıyor.

FIAT’TAN TÜKETİCİYE TAM DESTEK

Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, Egea Ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL'ye varan özel ÖTV desteği otomobil severleri bekliyor. Hurda teşviki ve Eylül ayına özel ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL, Panda ise 69 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tercihini Fiat Egea Ailesi'nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

1500 TL TAKSİTLE RENAULT SAHİBİ OLMAK!

Kampanya dahilinde Clio HB 70.900TL'den başlayan fiyat ve 1.500TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95.900TL'den başlayan fiyat ve 2.000TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20.000TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.

Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

DACIA DA FAİZLERİ SIFIRLADI

Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40.000TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Dacia'nın Dokker modelinde ise 50.000TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz seçeneği mevcut. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak müşterilere ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı sunuluyor.

Eylül ayında Dacia Sandero 63.500TL'den başlayan fiyat ve günlük 39,90TL taksitlerle, Duster ECO-G ise günlük 59,90TL'den başlayan cazip ödeme seçeneklerine sahip.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunuluyor.

TOYOTA’DAN HILUX KAMPANYASI

Toyota, 2018 model 4×2 Hilux Düz Vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux'lar için, 50 bin TL'ye 12 ay vadede “0” finansman avantajı sunuluyor. Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor.

Yüzde 1.39'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

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PEUGEOT’TAN FİNANSMAN KAMPANYASI

Peugeot 3008 ve 5008 modellerinde 40.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

Peugeot 208, Hurda indirimi ile 79.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve üstelik %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 40.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 308, 30.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot 301, Hurda indirimi ile 77.500 TL'den başlayan fiyatlarla ve üstelik %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Yeni Peugeot Rifter, 45.000 TL için 15 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Üstelik ÖTV farkı Peugeot'dan.

Peugeot Boxer Minibüs, 90.000 TL için 24 ay %0,79 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.