Fabia ve Rapid modellerine müşteri memnuniyeti ödülü

J.D. Power pazar araştırma enstitüsü tarafından yapılan Almanya Araç Güvenilirliği Çalışması, 2002'den beri her yıl düzenleniyor. Yüksek ürün kalitesiyle kendisini kanıtlayan Fabia ve Rapid, Skoda markasına iki ödül getirmeyi başardı. Küçük araç segmentinde ön plana çıkan Fabia böylece J.D. Power üçüncü müşteri memnuniyeti ödülünü almış oldu. Kompakt araç sınıfında ise Rapid, bir kez daha geniş iç hacmi, teknolojisi ve birçok ‘Simply Clever‘ fonksiyonuyla beğeni kazandı.

Her yıl yapılan Araç Güvenilirliği Çalışması, araçların ne kadar güvenilir olduğu ve kullanıcıları ne kadar memnun ettiğini gösteriyor. J.D. Power uzmanları kullanıcıların araçlarla yaşadığı deneyimleri online mülakatlarla topluyor. Bu yıl gerçekleştirilen araştırmaya 12,854 kullanıcı katıldı ve her yıl olduğu gibi 1-3 yaş arasındaki araçlar değerlendirildi. Araştırmada 27 üreticiden 151 model değerlendirildi.