Fabrika konusunda karar verilmedi!

Alman otomobil devi Volkswagen’in (VW) Teftiş Kurulu üyesi, Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil, şirketin kuracağı yeni fabrika için yer arayışının sürdüğünü, kararın henüz verilmediğini vurguladı. Çeşitli Alman yayın kuruluşlarında kararın Türkiye lehine verildiğine dair haberler çıkmıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Weil, “Kesin olan şu ki karar ne yönde olursa olsun ekonomik bir karar olacak, siyasi bir ifade değil” diye konuştu. Weil, kararın bir sonraki ya da ondan sonraki Teftiş Kurulu toplantısında verilebileceğini belirterek seçimin sonbahara sarkabileceği mesajını verdi.

DW-Türkçe’nin haberine göre fabrikanın Türkiye’de kurulmasına karşı olanlar, ülkedeki insan hakları durumuna dikkat çekiyordu. Volkswagen’in merkezinin bulunduğu Aşağı Saksonya eyaletinin Başbakanı Weil ise “Türkiye’deki demokratlara Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden ülkenin tümden devre dışı bırakıldığı izlenimi verilmemesi” uyarısında bulunmuştu.

Son olarak Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Passat, Skoda ve Seat modellerinin üretileceği yeni fabrika için Manisa’da karar kılındığını, Ankara’nın VW’nin tüm taleplerini karşılayarak devlet güvencesi verdiğini bildirmişti.

Dudenhöffer: Bulgaristan’ın da avantajları var

Almanya'nın önde gelen otomobil sektörü uzmanlarından Prof.Dr. Ferdinand Dudenhöffer de Volkswagen'ın Türkiye'den yana karar aldığı yönündeki haberlere kuşkuyla yaklaşıyor. Dudenhöffer DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da bulunduğuna dikkat çekerek Bulgaristan'dan yana bir seçimin de söz konusu olabileceğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumu, altyapısı, nitelikli iş gücü, otomotivdeki deneyimi ve yedek parça ağının büyük avantaj sağladığını kaydeden Duisburg-Essen Üniversitesi Profesörü Dudenhöffer, “Ancak otomobil üreticileri uzun vadeli kararlar almaya çalışır. Bir fabrika kurulacaksa bunlar 15-20 yıllık bir dönemi kapsayan kararlardır. Türkiye'de ekonomi zor bir durumda. Otomobil piyasası çöktü. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda AB üyeliği pek olası görünmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde uluslararası bağlantılar çok güçlü değil. Siyasi belirsizlikler Türkiye için dezavantaj” diye konuştu.

Fabrikanın nereye kurulacağı konusundaki kararda VW Teftiş Kurulu, sendikalar ve iş yeri temsilciliğinin de ağırlıklı rol oynayacağını ve bunun Türkiye için dezavantaj anlamına gelebileceğini belirten Dudenhöffer, “Ben mevcut duruma bakıldığında Türkiye’de önümüzdeki 10 yılda önemli iyileşmeler olacağını öngöremiyorum. Bunun VW'de ve Teftiş Kurulunda da detaylı bir şekilde tartışıldığını düşünüyorum. Erdoğan faktörü ve Erdoğan’la Batı arasındaki sorunlar VW'nin Bulgaristan'a yönelmesine yol açabilir” görüşünü dile getirdi.

Dudenhöffer Bulgaristan'ın AB ülkesi olarak iş hukuku ve özgürlüklerle ilgili Türkiye'den daha iyi bir konumda olduğunu ve siyasi açıdan çok daha az risk barındırdığını belirterek VW'nin seçiminde Bulgaristan’ın Türkiye'ye karşı bir şansı olabileceğini kaydetti.