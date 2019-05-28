FCA ve Renault ortaklığı taraflar açısından ne ifade ediyor?

Carlos Ghosn’un tutuklanması ve Renault Nissan ittifakının sarsıntılı günleri sonrasında Renault ve Nissan arasında bu ortaklığın daha da derinleşmesi için belirli çalışmalar yapıldı ancak pek yararı olduğu söylenemez. Ancak son günlerdeki FCA teklifi işleri değiştiriyor. Ghosn tutuklandığı sırada yeni bir ortaklık veya ittifakın mali yapısının planları üzerine çalışıyordu.

Ancak tutuklandıktan sonra ittifakın durumu hakkında pek fazla söz edilmiyor. Dünyanın en büyük üreticisi olan Volkswagen’e rakip olan Renault ve Nissan ittifakı elektrikli otomobiller, otonom sürüş teknolojileri ve otomotiv endüstrisindeki yeni trendlere geçiş için kendisine ortam hazırlıyor. 2018 yılında ittifakın sonucu olarak 5 milyar Euro faydadan bahsediliyor.

Eğer Renault-Nissan ittifakı platform, teknoloji, motor şanzıman ortaklaşa kullanımı yapamazsa iki üretici de sert biçimde zayıflayacak. VW, Toyota ve GM gibi devlerin Silikon Vadisi şirketleri olan Uber ve Tesla karşısında elleri zayıflayacak ve bu tehditlere karşı savunmasız kalacaklar.

Günümüzde ise FCA’nın Renault markasına yaptığı teklifte yüzde 50-50 bir ortaklıktan bahsediliyor. Bu ortaklık Nissan ile Renault arasındakinden daha arkadaş canlısı. Renault açısından bu ortaklık incelendiğinde FCA Grubu’nun Amerika kapıları Renault’a açılmış olacak. FCA’nın kâr etmediği pazarladan biri olan Avrupa pazarında ise hareketliliğinin artması Renault tarafından sağlanacak.

İki şirketin birleşmesi demek Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın en büyük üçüncü üreticisinin ortaya çıkması anlamına geliyor. Reuters’ın haberine göre bu ortaklığın başına Agnelli ailesinden John Elkann’ın geleceği yönünde. Renault Başkanı Jean-Dominique Senard ise CEO’luğa yakın!

Renault ürettiği verimli motorlar ve elektrikli otomobil modelleriyle dikkat çekiyor. FCA Grubu’nun Avrupa’daki fabrikalarının da yüzde 50 kapasitede çalıştığını belirtebiliriz. Ancak bu birleşme beraberinde sıkıntılarda getirebilir. Örneğin lüks marka pozisyonunda olan Maserati, Renault çatısı altında bulunan Dacia ile beraber olacak.

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İKİ ŞİRKETİN DE TÜRKİYE'DE FABRİKASI BULUNUYOR

Renault'nun Bursa'da Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile ortak olduğu yılda 360,000 üretim kapasiteli üretim tesisi bulunuyor. Fabrikada Clio ve Megane sedan modelleri ve motor üretiliyor. FCA ise yine Bursa'da Koç Holding ile ortak 450,000 araç üretim kapasiteli üretim tesisi bulunuyor. Tesiste binek Egea ve hafif ticari Doblo ile Fiorino modelleri üretiliyor. Açıklamada birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağı ifade edilmişti.