Ferrari’nin en güçlü V8 motoruna sahip olacak!

Markanın 2018 yılı değerlendirmesinde yapılan konuşmalardan 488 modelinin yerine yeni bir model tanıtacağının sinyalleri veriliyordu. Fuarı beklemeden yeni otomobil hakkında detayları ve fotoğrafları paylaşan Ferrari, yeni modelinin adını F8 Tributo diye duyurdu.

F8 Tributo arkaya konumlandırılmış motoru, yeni far ve stop tasarımı, aerodinamik detayları ve yıldız biçiminde olan jantlarıyla gerçekten çok ama çok dikkat çekici bir otomobil olmuş.

F8 Tributo 488 GTB modelinin yerini alan bir model olarak öne çıkıyor. 488 GTB versiyonuna göre 50 beygir daha güçlü olan otomobilin aerodinamik detayları da yüzde 10 iyileştirilmiş. Otomobil 3902 cc hacminde V8 motora sahip. Bu motor 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kendi klasmanında Engine Of The Year Ödül’ünü kazanmış bir motor. 710 beygir güç üretimi sağlayan motorun turbo gecikmesi gibi sorunları neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış ayrıca Ferrari mühendisleri efsane motor sesi için ellerinden geleni yine yapmışlar…

F8 Tributo’yu 488 GTB’ye göre kıyasladığınızda 40 kg’lık bir hafiflemeyle de karşılaşıyorsunuz. Ayrıca yeni otomobilin kapılarının hemen arkasında, arka çamurlukların üzerinde yer alan hava girişleri de 488’den izler taşıyor. Otomobil önden S-Duct diye adlandırılan, 488 Pista’da da yer alan hava girişine sahip.

Yeni otomobilin boyutları ise 4611 mm uzunluğunda, 1979 mm genişliğinde ve 1206 mm yüksekliğinde. F8 Tributo’nun kuru ağırlığı ise 1330 kg! Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2.9 saniye iken 0-200 km/s hızlanması tam 7.8 saniye. Makisumum hızı ise 340 km/s!