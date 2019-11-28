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Fiat 500 modellerini geri çağırıyor!

Fiat Chrysler Automobiles(FCA), ikon modeli olan 500'ün tam 72 bin 761 tanesini geri çağırdığını duyurdu. Bu geri çağırmanın sebebi ise şanzımandaki bazı burçların ısıya ve neme maruz kaldıklarında düşmesi. Şirketten yapılan açıklamada Shift kablo diye adlandırılan bu parça daha sağlam bir burç ile değiştirilecek.

Sozcu.com.tr
15:02 -
Haberler Otomotiv
Fiat 500 modellerini geri çağırıyor!

Geri çağırmaya konulan olan 500s otomobillerinde 51 bin 788 adedi Amerika, 10 bin 627 adedi Kanada, 3 bin 520 adedi Meksika ve 6 bin 826 adedi Kuzey Amerika’nın dışında bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada “FCA bu durumdan kaynaklı olan 3 küçük kazadan haberdar. Ancak potansiyel olarak ilgili yaralanmaların farkında değil.” açıklaması geldi.

NHTSA belgeleri aracın seçilen viteslere geçmeyebileceğini ve park halindeyken kayabileceğini belirtti. FCA, bu sorunun ortaya çıkması durumda otomobilin vitesini yavaş biçimde değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Shift kablo diye adlandırılan arızalı parçaların daha sağlam bir burç ile değiştirileceği de belirtildi.

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