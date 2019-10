Fiat Centoventi’ye Red Dot Tasarım ödülü!

Fiat Centoventi konsept, dünyanın en büyük tasarım ödülleri arasında yer alan Red Dot tarafından ödüllendirildi. Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Centoventi konsepti, kullanıcısının isteğine uygun olarak şekillendirilebilir (modüler) yapısıyla devrim yaratıyor. 1955'ten bu yana “ürün tasarımı”, “iletişim tasarımı” ve “konsept tasarımı” kategorilerinde gerçekleştirilen ve bu yıl 55 ülkeden 5 bin 500'ü aşkın başvurunun yapıldığı Red Dot Ödülleri'nde, kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyen ve gazetecilerinin yer aldığı 21 kişilik jürinin kararı belirliyor. Fiat Centoventi konseptinin Red Dot Ödülü'ne layık görülmesinden ötürü gururlu olduklarını dile getiren Fiat Marka Küresel Başkanı Olivier François, “Bu prestijli ödül, tasarımıyla otomotiv dünyasının çok daha ötesine geçen Fiat Centoventi'nin sıra dışı ve yenilikçi yapısının önemine vurgu yapıyor. Ödül 120. yıl dönümünü kutlayan Fiat için doğum günü hediyesi olmasıyla da ayrı bir anlam kazanıyor” dedi. François, Fiat'ın geleceğin elektrikli ulaşımına yönelik vizyonunu gözler önüne seren ve adeta bir devrim niteliğinde olan konsept otomobilinin; yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Fiat'ın “Az daha çoktur” (less is more) yaklaşımının en önemli örnekleri arasında yer aldığını vurguladı. François, “Fiat Centoventi, daha az büyük, daha az maliyetli ve daha az ağır. Ancak aynı zamanda daha fazla kişiselleştirilebilir ve daha çevre dostu, yani daha fazla Fiat” açıklamasını yaptı.