Fiat Chrysler 965 bin aracını geri çağırıyor!

Reuters tarafından yapılan haberde Çevre Koruma Ajansı bir soruşturma kapsamında FCA’dan emisyon testi istedi. EPA’nın devam ettirdiği soruşturmada FCA araçlarının bazılarının emisyon sınırlarına uymadığı ortaya çıktı. Markanın Amerika’da yer alan ve bu konuya dahil olan araç sayısı 863 bin. Kanada’da ise geri çağrılması planlanan araç sayısı 103 bin olarak FCA tarafından açıklandı.

Geri çağırma işlemine dahil olan araç modelleri ise 2011-2016 Dodge Journeys, 2011-2014 Chrysler 200s ve Dodge Avengers, 2011-2012 Dodge Calibers ve 2011-2016 Jeep Compass/Patriots.

Fiat Chrysler EPA’nın yaptığı duyuruya “Güvenlikle alakalı sorun ve bu durum sonucunda karşılaşacağımız bir ceza yok” açıklaması yaptı. FCA’dan yapılan açıklamada 965 bin aracın geri çağrılmasındaki maliyetin tahmini yapılmadı ve yoldaki araçların test edilmesinde katalitik konverterlerin performansı da bir bozulma olduğunu belirtti.