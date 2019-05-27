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Fiat Chrysler, Renault’a birleşme teklifi sundu

Fiat Chrysler (FCA) Renault Grubu ile birleşmek için ilk adımı attı. FCA'nın teklifine göre ortaklıkta iki tarafın da yüzde 50 payı olacak. Birleşme gerçekleşirse 8.7 milyon araç üretimi ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak.

09:40 -
Haberler Otomotiv
Fiat Chrysler, Renault’a birleşme teklifi sundu

FCA açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

*Fiat Chrysler, Renault Grubu’na birleşme teklifi sundu. Ortaklıkta FCA’nın yüzde 50, Renault’un yüzde 50 payı; dengeli bir yönetim yapısı olacak, yönetim kurulunun çoğunluğu bağımsız olacak.

Renault ile birleşme sonrası 8.7 milyon araç üretim ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak. Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapanması öngörülmüyor.

HİSSELER MİLAN, PARİS VE NEW YORK’TA İŞLEM GÖRECEK

Ortaklık, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının hali hazırda yarattıklarına ek olarak 5 milyar euronun üzerinde sinerji yaratacak.

Birleşme gerçekleşirse FCA hissedarları 2.5 milyar euro temettü alacak. Oluşacak şirketin hisseleri Milan, Paris ve New York’ta işlem görecek. Renault, Fiat ile birleşme görüşmeleri yürüttüğünü teyit etti.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 09:47 27.05.2019
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