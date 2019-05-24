Fiat Chrysler’den 4 milyar dolarlık yatırım!

Bloomberg’in haberine göre FCA Brezilya’daki üretimini yeni modellerle zenginleştirecek. Bölgede iki fabrikası bulunan grup bu yatırım işin tam 4 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurdu.

Bölgede Pernambuco’da bulunan Jeep fabrikasının kapasitesi bu yatırımla birlikte 250 binden 350 bine çıkacak. Ayrıca turbo motorların üretimi için yeni bir fabrika kurulacağı CEO Michael Manley tarafından açıklandı.

FCA 2024 yılına kadar Fiat markası için 15 adet yenilenmiş, özel ya da tamamen yeni modeller üretilecek. Ayrıca bu durum Jeep ve Ram markaları içinde 10 yeni model anlamına geliyor.

Manley yaptığı açıklamada, “Biz Fiat markasının Brezilya’da çok güçlü olarak kalmasını sağlamak istiyoruz. Fiat, FCA’nın hayati bir parçası” dedi. Manley’in FCA geliştirme planında Latin Amerika kilit bir rol oynuyor. Brezilya’daki fabrika Kuzey Amerika haricinde şirkete ilk çeyrekte 117 milyon dolar kazandıran tek bölge olarak dikkat çekiyor.

Grubun Latin Amerika’daki kârlılığı yüzde 5.4 ancak bunun 2022 yılına kadar çift haneli rakamlarda olması hedefleniyor. Markanın Brezilya’daki ilk fabrikası 1976 yılında açılmıştı. Jeep üretimi gerçekleştirilen fabrikada Renegade ve Compass modelleri üretiliyor. Brezilya Betim fabrikası 2020 yılından itibaren 3 yeni model üretimine başlayacak. Bunlardan 2 tanesi Fiat markasının SUV modelleri olacak.